旅遊業批啟德郵輪碼頭旁設方艙　楊潤雄：旅客不會逐幢大廈探究

疫情持續三年，上月終有終有第一艘國際郵輪再抵港，今年將有逾80條航線訪港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（5日）在電視節目表示，將大力推動郵輪旅遊，並考慮提供費用優惠，或其他優惠吸引郵輪途徑香港，「 希望可再做多啲。」

至於業界指啟德郵輪碼頭附近是啟德隔離設施，認為有需要搬走，楊則指，「（旅客）嚟到嘅時候當然會受周圍環境影響，就算係隔離設施，嗰個隔離設施嘅形象或者建築，或者設計，點樣可以再美化啲，都可以令到佢哋睇落去對香港嘅一個認識。」他又指，旅客不會逐一探究、了解本港大廈，所以不用太過擔心。



▼2023年1月18日 「銀靈號」進入維多利亞港停靠尖沙咀海運碼頭▼



80條郵輪航線途經香港

楊潤雄在無綫節目《講清講楚》表示，本港有地理優勢，距離東南亞任何一個城市，都相對均匀一致，希望串聯內地城市繼續大力發展郵輪旅遊，包括增加途徑本港的航線，暫時爭取到80條郵輪航線途經香港。他指，目前不僅多做宣傳，亦會聯同與郵輪業相關的旅行社，到世界大型展覽尋求生意合作的機會。他又指，考慮提供費用優惠，或其他優惠吸引郵輪途徑香港。

他又指，郵輪業不會以疫前情況為目標，「唔係話以高過疫情前作為一個目標，疫情前都係一個進步緊嘅階段，嗰陣時仲有空間可以去發展，希望做得更加好。」

楊潤雄稱旅客不會逐一了解本港大廈，所以不用太過擔心。（廖雁雄攝/資料圖片）

另外旅遊業界指，啟德郵輪碼頭附近是啟德隔離設施，認為有需要將之搬走。楊潤雄指，隔離設施的安排，政府仍在考慮中。他續稱，郵輪到達啟德郵輪碼頭前，會經過漂亮的維多利亞港，「其實本身會受到嗰個成個咁靚嘅景色吸引，嚟到嘅時候當然會受周圍環境影響，就算係隔離設施，嗰個隔離設施嘅形象或者建築，或者設計，點樣可以再美化啲，都可以令到佢哋睇落去對香港嘅一個認識。」

▼啟德方艙醫院環境▼



+ 3

他又指，旅客不一定「走過隔離睇吓嗰個設施係乜嘢」 ，未必逐一了解本港大廈，所以不用太過擔心。