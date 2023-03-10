消費券2023｜移民永久離港無份　3大準則判斷　 非永久居民有半額

【消費券2023/消費券半額/消費券移民/電子消費券轉會／申請資格／登記方法／派發時間】財政司司長陳茂波今日（10日）公布消費券2023詳情，政府表示，永久離港人士將不合資格領取消費券，雖然政府指移民無定義，但會從3方面考慮涉及人士是否移民。陳茂波指，非永久性居民亦能夠獲得「半額」消費券、即2500元，包括透過不同人才計劃來港人士，估計約有十萬人可領取：「非港人如符合資格可以半額，咩計劃（來港）唔係考慮之內。」



▼3月10日 政府公布消費券派發詳情▼



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2023電子消費券派發詳情

政府今日公布2023年電子消費券發放詳情，被問到已經移民或有意移民人士能否取得消費券。財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成表示，會用客觀準則判斷該市民有否永久離港意願，當中包括三方面：

1.該人在符合資格日期前，是否連續36個月不在港

2.該人近期有否因永久離港而提取其強積金

3.該人是否在香港簽發其永久居民身份證

翻查去年派發消費券資料，以上準則都是去年判斷該市民有否永久離港意圖的準則。不過今次政府並未有提到檢查的方法。

財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成表示會有三方面準則，判斷移民港人可否取得消費券。(廖雁雄攝)

約10萬非永居居民合資格取2500元 涉及8至9個人才計劃

另外，陳茂波表示，透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲放2500元的半額消費券。當中的合資格人士約有10萬人，當中的入境計劃如高才通等，「大慨涉及有8-9個計劃。」不過當中涉及的行政費金額就未有提及。