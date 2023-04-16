消費券2023｜4.16派發首期$3000不得轉會　第二期可轉會7.16發放

【消費券2023/財政司司長陳茂波/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】政府將連續第三年派發消費券，合資格永久居民可獲發5,000元，並分為兩階段派發。首階段消費劵按照去年準則，繼續沿用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap&GO、PayMe及BoC Pay，共六間營辦商發放消費券。



財政司司長陳茂波今午（10日）公布，4月16日向已登記人士派發首期的3000元，7月16日派第二期的2000元，料約640萬去年成功登記人士會在第一期時收到3000元消費券。



▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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▼3月10日 財政司司長陳茂波公布消費券2023詳情▼



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【16：06】陳茂波預料消費券2023可提振香港本地生產總值(GDP)約0.6%。

【15：54】陳茂波指，7月16日派第二期時，市民可以轉換平台。

【15：49】李文成表示，永久性居民及新來港人士會獲發5000元，首期3000元消費券4月16日發放，有效期至10月底，第二期消費券則會在7月16日派發，有效期為明年1月底。

【15：38】財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成表示將分兩期發放消費券，市民用2022消費券計的登記資料，先於4月16日向已登記人士派3000元，7月16日再派2000元，料約640萬去年成功登記人士會在第一期收3000元消費券。

【15：35】陳茂波表示，4月中會向去年已經成功登記消費券的市民發放首期3000元消費券，為盡快發放，首階段會沿用上次派發消費券的6款支付工具，不可以轉會，消費券會直接存入原有賬戶內。

▼八達通「不合資格消費」查詢▼



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市民可經4個途徑領取八達通消費券。（網頁截圖）