消費券FAQ｜派發安排十問十答　去年6月中後才滿18歲有無份？

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】政府連續三年派發消費券，相信不少市民仍對計劃抱有疑問。《香港01》在消費券計劃官方網站中，抽出其中10條常見問題，為海外居住或在囚人士、樂悠咭持有人、已遺失登記帳戶人士等，逐一作出解答。



尤其在4月16日未能領取消費券的市民不必灰心，官方常見問題中便表示，可在政府年中推出第二期消費券時再作登記，即屆時只要在期限內年滿18歲或在港的居民，可根據準則獲發全額或半額消費券。



▼3月10日 財政司司長陳茂波公布消費券2023詳情▼



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1. 如市民沒有登記去年的消費券，可否在4月16日領取首期3,000元消費券？



若合資格市民去年未登記消費券計劃，4月16日將不會獲發首期消費券，但他們可在政府年中推出第二期消費券時再作登記，金額將根據其資格準則，可獲發全額或半額消費券。

換言之，去年登記期後年滿18歲的合資格市民，或經各種人才計劃來港的人士，須等待至年中政府公布的資格準則再申請。根據去年的資格準則，當時在6月13日或之前，已年滿18歲或成為香港居民，均可領取相應的消費券。

2. 什麼人士合資格可在4月16日獲發首期3,000元消費券？



去年已登記消費券計劃的市民便可領取，即香港永久性居民、「單程證」來港人士、獲有效《豁免登記證明書》的人士等，根據身份可領取全額或半額消費券。

不過有五類人士雖然屬香港居民，卻不符合領取資格，包括︰

1. 任何根據政府輸入僱員計劃受僱的外來合約工人；

2. 任何受僱的外來家庭傭工；

3. 任何《領事關係條例》（第557章）所指的領館人員；

4. 任何香港駐軍成員；

5. 任何訂明的中央人民政府旅行證件的持有人。

3. 在外地居住或海外在囚人士可否受惠？



在外地居住或海外在囚的人士，若去年已登記消費券計劃，同時登記的帳戶並無失效，包括沒有退回或遺失八達通卡，便毋須辦理任何手續，4月16日便可直接透過帳戶領取消費券款項。

換言之，根據去年資格準則，在去年6月12日後離港的人士，只要去年已登記消費券計劃，同樣可獲發消費券。

▼3月10日 政府宣布4月16日發放電子消費券▼



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4. 如何更改已失效／遺失／退回的儲值支付工具帳戶？



如市民的儲值支付工具已失效／遺失／退回，可到消費券計劃網站下載「更改登記資料申請表格」（按此），或致電熱線（18 5000）以郵寄、電郵或傳真方式，以索取表格。市民在填妥及簽署表格後，必須連同有效的香港身份證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號消費券計劃秘書處」。如市民在本地投寄，信封上毋須貼上郵票，郵費由政府支付。

根據表格的備註顯示，政府一般會在七個工作天內，將以短訊形式，將結果通知發放至登記人或獲授權的本地聯絡電話。不過秘書處可能要求更改人提供補充資料，例如相關證明文件、副本及聲明書等，或前往秘書處面談，以便處理申請。

5. 透過網站申請更改帳戶需要參考編號，如市民已忘記相關編號，應如何索取？



市民可查找消費券計劃秘書處的特定電話號碼（6059 1120），在早前發出的短訊，以查閱其登記參考編號。不過若該短訊已刪除，則可透過查詢網站（按此），只須輸入身份證號碼，及去年登記的聯絡電話最後四位數字，選取「忘記登記參考編號」，便可經短訊索取相關號碼。

▼2022年7月14日 百人到消費券秘書處查詢喪失資格▼



6. 如市民不懂上網，如何更改已失效／遺失的儲值支付工具帳戶？



市民可在3月11日至29日期間，親身到8間臨時服務中心，在職員的協助下更改帳戶資料。各中心的辦公時間為周一至周六、上午9時至下午6時，周日及公眾假期休息。

港島︰

．灣仔告士打道5號稅務大樓34樓；

．北角電氣道180號百家利中心1301室；



九龍︰

．旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室；

．觀塘觀塘道410號觀點中心11樓1105室；



新界︰

．荃灣青山公路455號荃灣華懋荃灣廣場9樓；

．屯門湖翠路1號蝴蝶灣社區中心1樓110室；

．沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室；

．大埔大元邨大元社區會堂會議室。



市民可經4個途徑領取八達通消費券。（網頁截圖）

7. 如市民未能趕及在截止前，更新儲值支付工具帳戶，是否不會獲發消費券？



如市民未能在3月29日或之前，完成更新儲值支付工具帳戶的手續，消費券則會按登記人的紀錄存入至失效的帳戶，包括已遺失的八達通卡。不過其後政府若收到更新資料的申請，仍會與相關營辦商跟進，不過市民則無可避免會延遲收到消費券。

政府亦呼籲，市民要留意失效的帳戶，或已遺失的八達通卡，是否有可能被他人盜用，故應立即更新資料，以免招致損失。

▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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8. 如市民已更換電話號碼，是否需要更改其登記紀錄？



市民可到消費券計劃網站下載「更改登記資料申請表格」（按此），或致電熱線（185000），以郵寄、電郵或傳真方式，以索取表格。市民在填妥及簽署表格後，必須連同有效的香港身份證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱18000號消費券計劃秘書處」。如市民在本地投寄，信封上毋須貼上郵票，郵費由政府支付。

市民應盡量提供可收取電話短訊的流動電話號碼。一般情況下，秘書處會在收到表格後的 七個工作天內，發送短訊至登記人的新／舊電話號碼，以通知更改結果。如未能更新登記的流動電話號碼，將不能收到政府發出的各項通知，包括成功發放消費券通知等。

▼八達通「不合資格消費」查詢▼



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9. 如市民的電話儲值卡未完成實名登記，應如何處理？



一般而言不影響市民領取消費券。不過儲值支付工具有時候會發放手機短訊，以一次性密碼確認用戶身份，因此市民應聯絡有關營辦商，查詢是否需要更新手機號碼。至於政府方面，雖然不影響領取消費券，但如上題一樣，市民可填妥相同的表格，以相同方式申請更改手機號碼。

▼樂悠咭申請教學▼



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10. 以八達通領取消費券的市民，可否改用樂悠咭領取今年的消費券？



若去年登記消費券計劃的八達通卡仍然有效，仍可繼續使用該八達通卡領取消費券，毋須再次登記或刻意更改以樂悠咭領取。不過若該八達通卡已退回，已改用樂悠咭，市民則要在3月29日或之前，致電八達通熱線 （2969 5588）作更新，至於舊的八達通卡則會被註銷。

此外，樂悠咭持有人在領取消費券後，使用八達通服務站的「易轉服務」，將舊八達通卡的資料，包括消費券的領取紀錄及合資格消費紀錄，及其他如自動增值服務、門禁系統等，轉移至樂悠咭，至於舊的八達通卡會被收回。

▼八達通公司樂悠咭申請6幅解圖▼



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