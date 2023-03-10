消費券｜八達通冀4月前增值額超$3000　WeChat Pay推銀行綁卡優惠

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】政府將於4月16日發放首期3,000元消費券，八達通表示，商用版App新商戶，可獲豁免首半年銀行帳戶手續費，至於的士司機則直至另行通知。而八達通本周曾公布，期望在四月發放首期消費券前，再增加八達通的儲值上限。

WeChat Pay HK則表示，將主動與金融機構洽談合作，如銀行或虛擬銀行，向用戶推出開戶及綁卡優惠。



▼3月10日 財政司司長陳茂波公布消費券2023詳情▼



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商用版八達通App開戶後首半年豁免手續費

八達通表示，歡迎政府公布新一輪消費券詳請，八達通將在日後公布優惠，市民可查閱App及網站獲取更多資訊。至於商戶優惠方面，商用版八達通App的新商戶，在成功開戶後，可獲豁免首半年銀行帳戶手續費，的士司機的豁免時間期限，則直至另行通知。

此外，雖然八達通消費券仍受制於3,000元上限，但非執行主席楊美珍在本周曾表示，正積極改善系統，再增加八達通的儲值上限，並期望在4月發放首期消費券前，完成相關工作。她亦指，未來每年將撥出數以億計元作研發用途，並實行「三線並行」，透過實體卡、手機八達通及網上支付，照顧不同顧客群。

WeChat Pay HK︰與銀行合作推開戶及綁卡優惠

WeChat Pay HK表示，將繼續全力配合政府派發電子消費券，確保準時及順利發放至用戶手上，進一步帶動本港經濟，現時亦正積極聯同商戶籌備各種消費優惠，各項詳情將陸續公布，用戶可密切留意其公司最新動向。

WeChat Pay HK又指，除了消費券優惠外，亦會主動與金融機構洽談合作，如銀行或虛擬銀行，向用戶推出開戶及綁卡優惠，共同提振經濟，推動電子支付在香港更普及應用。

▼3月10日 政府宣布4月16日發放電子消費券▼



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