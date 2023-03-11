林世雄「帶團遊珠海」　冀善用港珠澳大橋　鞏固本港航運物流地位

社會逐步復常，香港與內地在今年初恢復通關，運輸及物流局局長林世雄今（11日）在網誌以「帶團遊珠海」為題，指昨日率團到珠海與當地政府交流意見，並到珠海機場、珠海空港國際智慧物流園、粵港澳物流園考察。



他又指，粵西貨物經珠海取道香港國際機場，可快速運往世界各地，反之亦然。他認為只要善用港珠澳大橋，可提升本港國際航運物流樞紐的地位，將與業界制訂短、中、長策略。



3月10日，運輸及物流局局長林世雄率團到珠海考察。（網誌圖片）

林世雄昨日與珠海市官員會面

林世雄表示，昨日首次以香港物流發展局主席的身份，率領成員到珠海考察，抵埗後先與珠海市人民政府的領導會面，並對兩地的交流合作及經濟社會發展交換意見，其後亦考察珠海機場、珠海空港國際智慧物流園，及港珠澳大橋珠海延長線末端的粵港澳物流園。

他指，兩個物流園分別佔地超過10萬平方米，現時仍在施工階段，預計全面投入運作後，每年可分別處理數以十萬噸的進出口貨物。

珠海可望成為粵西貨物集散中心

林世雄指，港珠澳大橋透過連接路，與內地3條主要高速公路連接，包括京珠高速、廣珠西線和江珠高速，認為珠海可望逐步成為粵西一帶貨物集散中心。大橋開通後縮短兩地距離，由香港國際機場或葵青貨櫃碼頭駕車往珠海，車程由過往分別4小時和3.5小時減少至大約45分鐘和75分鐘。

他又指，香港銳意和珠海加強合作，攜手拓展國際貨運業務。粵西貨物經珠海取道香港機場，透過多式聯運、善用本港機場的國際網絡及高效率貨物清關，快速運往世界各地。而海外貨物亦可沿相反路線，經香港進口內地粵西地區。

港珠澳大橋在2018年10月24日通車。（資料圖片／林若勤攝）

與業界制訂策略 鞏固本港國際航運物流樞紐地位

林世雄並認為，隨着粵港澳大灣區不斷加速發展，只要善用港珠澳大橋，廣闊的大灣區腹地，將為香港海運、空運，以至整個物流業發展源源不斷地注入動力，同時令香港在大灣區的現代物流業發展中，發揮更積極作用。

他又指，此行深入了解珠海和粵西的發展機遇，有助開拓更多元化的協作模式，進一步促進兩地共同發展。政府將與香港物流發展局及業界，攜手制訂促進物流發展的短、中、長期策略，共同營造有利物流業的環境，以鞏固及提升本港國際航運物流樞紐的地位。