高鐵重啟廣東長途線　旅行社潮汕首團今出發　復活節開跨省數十團

自香港與內地通關後，高鐵香港段陸續恢復服務，今日（11日）起重啟廣東省長途列車服務，包括肇慶東、潮汕等10多個站點。高鐵站早上已有不少旅行團準備出發，有旅行社上周推出潮汕團不足4日便已「爆滿」，將於4月1日高鐵全面復運後，再加推跨省內地團，包括4日3夜廣西桂林行程，索價1,649元。負責人透露，復活節已有數十個內地團成團，「一路都加開緊旅行團。」



短途站點班次由77班增至102班

高鐵香港段重啟廣東省長途列車服務首日，早上約七時已有不少旅行團，準備乘搭首班列車前潮汕，亦有內地旅行團乘搭高鐵來港。對於久違前往內地旅遊，團友均表示心情興奮。至於高鐵站的運作亦暢順有序，港鐵並加派職員協助乘客。

港鐵表示，隨着相關服務重啟，連接短途站點的列車班次，亦有所增加，每日由77班增至102班，為乘客提供便捷舒適的選擇，滿足復常後跨境服務的殷切需求。

「食玩假期」推出廣西桂林等跨省旅行團（Facebook圖片）

高鐵4月全面復運推跨省團 桂林團4日3夜1,649元

「食玩假期」今早亦有約30人的旅行團出發，乘坐早上9時23分的班次前往潮汕。董事長陳志華表示，得悉高鐵重啟潮汕站後，立即推出相關旅行團，並在4日內「爆滿」。他指現時已推出廣西桂林等跨省內地團，在高鐵長途列車服務4月1日全面復運後出發。

若以復活節廣西桂林團為例，行程包括探秘千年侗寨、坐船欣賞桂林山水、到陽朔西街及遇龍河十裏畫廊「打卡」等，並品嚐桂林米粉、桂林飄香雞風味餐等。4月7日復活節檔期出發，玩4日3夜收1,649元。

復活節已有數十個內地團已成團

他續指，自中港兩地恢復開關後，報團人數一路向好，復活節有數十個內地團已成團，「一路都加開緊旅行團。」他透露現時每日約有200至300名團友出發，今日若連同口岸離境的團友，共有800人到內地旅遊，已恢復至疫情前的三至四成，估計暑假可達六至七成。

▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼

