高鐵下周六重開長途線　最新時間表曝光　部份站點加價逾一成

香港踏上全面復常之路，政府今日（3日）宣布，下周六（11日）恢復高鐵香港段的廣東省內長途線，從香港西九站出發可直達潮汕、惠州南等地14個站點。港鐵表示，將於下周二（7日）開始預售新增班次的車票，屆時每日的班次將增加25班車，其中12班為長途車。

港鐵亦公布了長途線的票價，記者翻查2018年通車時的車費表，發現各站點都幾乎有加價。高鐵的票價以人民幣釐訂，以港元發售的車票，按月因應執行票價（人民幣為單位）換算。然而，撇除匯率換算問題，本身高鐵的票價已有上漲，以汕頭為例，封關前的執行票價為人民幣192元，現時則為223元，加幅達16.1%。

港鐵表示，由於全國高鐵已經調整長途列車的票價，故重新投入服務的長途列車服務將採用新收費。



▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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先增潮汕、汕頭和肇慶東三個站點 有11個中途站

政府今日宣布，高鐵香港段由3月11日起逐步恢復長途服務，首階段先恢復往來香港西九龍站至潮汕、汕頭和肇慶東三個站點的服務，相關線路可到達11個中途站，包括潮陽、佛山西、鮜門、惠東、惠州南、葵潭、陸豐、普寧、三水南、汕尾和深圳坪山。

高鐵長途車的最新時間表（港鐵網站）

新增12班長途車 乘客仍須戴口罩

港鐵表示，每天列車班次將由現時的南北來回共77班，屆時增至102班，當中12班為長途車，車票將於下周二（7日）起預售。根據列車時間表，北上的四班長途車中，有四班以潮汕為終點；汕頭及肇慶東則各一。港鐵又提醒，按內地規定，所有乘搭高鐵列車的乘客須配戴口罩。

港鐵又指，由於全國高鐵已經調整長途列車的票價，重新啟用的列車服務將採用新收費。根據港鐵網站，高鐵票價分為公布票價及執行票價，前者即是原價，後者為發售價。票價以人民幣定價，港元票價會按匯率變動而每月調整，並於每月首日公布。

部份站點加價逾一成 汕頭票價加16%

記者翻查停運前的車費表，發現重開的14個站點中，只有肇慶東的公布及執行票價維持人民幣243元，其餘13個站均有加幅。根據3月11日生效的票價，公布及執行票價完全相同，汕頭為人民幣223元；但停運前該站的公布票價為人民幣199元，執行則為人民192元，即現時發售的價錢較當時昂貴31元人民幣，加幅達16.1%。

以最新的車費表計算匯率，每1港元大約可兌換0.875元人民幣。假如以停運前的汕頭站執行票價計算，即港元售價約為220元；而現有的最新票價為255元，昂貴約35元。

翻查立法會文件，長途站點之間的高鐵直達列車服務，其釐定票價的方法是將相關站點前往廣州南或深圳北的原有票價，即例如京廣客運專線、杭福深客運專線的票價，與廣州南或深圳北前往西九龍站的高鐵票價相加。

另外，港府曾與中國鐵路總公司簽署備忘錄，當中有提及票價調整安排，假如任何一方營運者建議調整其路段的每公里收費，提出建議一方的營運者，須預留時間與另外一方營運者溝通，結果取決於兩地營運者的協商而定。

文件又指，兩地營運者應一併考慮兩地的綜合消費物價指數變動、工資指數變動、營運開支、生產力因素、匯率變動等。政府將會參與有關商討，港鐵亦需要政府批准，才可調整票價。