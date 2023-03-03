高鐵4.1全面恢復長途服務　3.11先開西九龍至潮汕、汕頭等三站點

香港踏入全面復常之路，繼1月15日高鐵香港段重開短途路線，今日（3日）終宣布長途路線逐步復常。政府宣布，經與內地相關單位協調，並在中國國家鐵路集團、中國鐵路廣州局集團和港鐵進一步商討及配合下，高鐵香港段將於下周六（11日）起逐步恢復長途服務。



政府指，首階段將率先恢復往來香港西九龍站至潮汕、汕頭和肇慶東三個站點的服務。市民可選乘有關線路的長途車到達11個中途站，包括潮陽、佛山西、鮜門、惠東、惠州南、葵潭、陸豐、普寧、三水南、汕尾和深圳坪山。由4月1日起，高鐵香港段的長途服務將全面恢復，接通香港與廣東省以外的長途站點。



▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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除了恢復長途服務，政府發言人表示，由3月11日起，每日首班由西九龍站至廣州東站的班次，將不停福田和東莞兩個中途站，車程有望縮短逾十分鐘；另外，每日首班由廣州南站至西九龍站的班次，亦會提前於早上7時05分開出，抵達時間會相應提前至早上8時14分。

政府又指，高鐵自1月15日恢復短途服務至今，一直運作暢順。截至2月底，每日乘客量平均超過2.3萬人次，單日最高近4萬人次。

▼1月15日 新支線往廣州東首班車開出▼



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運輸及物流局局長林世雄表示，廣東省內的長途線較易處理，故會先恢復；省外的站點則要較長時間處理。他續指，恢復長途線後，相信有助實現大灣區內的一小時生活圈，乘客亦毋須於廣州南、深圳北等站點轉車往其他省市。

林世雄期望恢復高鐵長途服務後，內地與香港居民往來更加頻繁。（鄧宇詩攝）

高鐵通車初期的目標客量為日均80,100人次，但疫情前亦甚少達標。問到何時可恢復疫情前客量，林世雄未有正面回應，僅指只要做好配套，高鐵網絡更方便，旅客感受到方便後，就可令客量就會大增。