高鐵往汕頭列車突延遲一日3.12恢復營運　港鐵：因內地車務調動

政府早前宣布，高鐵香港段將在本周六（11日）恢復潮汕、汕頭及肇慶東三個站長途點，乘客可選搭有關路線的長途車到達11個中途站，高鐵香港段將於4月1日起全面恢復長途服務。不過，港鐵今日（7日）回覆查詢時確認，原定周六恢復營運的香港往汕頭高鐵列車，因內地車務調動，將延遲一天、即周日（12日）起才提供服務。



▼1月15日 高鐵香港段恢復行駛▼



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政府上周三（3日）公布，高鐵香港段將分階段重開長途路線，3月11日起先重開廣東省內三個站點，包括潮汕、汕頭和肇慶東三個站點的服務。市民可選乘有關線路的長途車到達11個中途站，包括潮陽、佛山西、鮜門、惠東、惠州南、葵潭、陸豐、普寧、三水南、汕尾和深圳坪山。由4月1日起，高鐵香港段的長途服務將全面恢復，接通香港與廣東省以外的長途站點。

不過，翻查內地購票網「12306」網站，3月11日未有香港西九龍站開出往汕頭的列車營運，疫情後首班香港往汕頭高鐵列車，則延遲一日、即3月12日才恢復，當日有一列列車營運，並於下午2時12分在西九站開出，預料當日下午5時4分到達汕頭站。

對於當局突然延遲往汕頭列車恢復營運日期，港鐵未有正式公布，僅在回覆查詢時稱「因為內地車務調動，往返汕頭的列車會於3月12日起服務乘客」，亦未有提及詳細原因及是否有退款安排等。

高鐵長途車的最新時間表（港鐵網站）

▼1月15日 新支線往廣州東首班車開出▼

