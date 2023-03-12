招標妥｜批出逾3100宗申請涉22萬戶　10多宗拖逾四年未招承建商

市建局早於2016年因應政府要求，推出「招標妥」計劃，協助舊樓業主招標維修，減低「圍標」風險。行政總監韋志成今日(12日)在網誌表示，計劃推出至今已審批超過3,100宗申請，惠及超過22萬個住戶。他指，八成個案都能在24個月內完成招標揀選合適工程承建商展工程，惟有逾10宗個案、業主歷時逾四年仍未能就招標承建商達共識，有業主更投訴法團未遵規定未予小業主查看招標文件，市建局將於下月起，以郵寄方式，向申請個案大廈的每一名業主，提供所需網上帳戶名稱及密碼，確保他們能夠登入系統查閱文件。



韋志成指，「招標妥」計劃內有大約10多宗個案歷時超過4年，業主仍未能就聘用工程承建商達成共識，最長的一宗個案更超過6年時間仍未可揀選大維修工程承建商。

他補充，雖然市建局和獨立顧問已按照「招標妥」服務的範圍，就維修工程的標書文件、回標分析等與維修工程相關的事項，向法團及業主提供意見。然而，法團和業主一直就工程範圍、招標安排以至詮釋大廈公契條款等，持不同意見，遲遲仍未能取得共識。

其中，部份個案由於涉及的工程規模較大、範圍較廣，入標工程承建商一般會向業主提供多個不同的工程方案和維修用料，以及不同方案所涉的費用，供業主選擇。因此業主亦不理解不同承建商建議的用料，例如油漆、石材、以至不同類型的消防系統和設備等，在效能和耐用性的分別，以及對工程費用的影響，導致意見分歧、難以抉擇，甚至出現爭拗，遲遲未能就揀選工程承建商達成共識，結果擱置維修工程的議決。

此外，部份業主可能對公契內涉及維修工程的安排有不同理解，例如工程範圍一般包括翻新和修葺大廈外牆，但公契對樓宇外觀、物料甚至顏色可能有不同規定，令業主需要時間釐清擬議工程方案是否符合公契要求，過程中更可能需要尋求第三方法律意見，甚至提請司法機構審理，才能解決。

韋志成亦指，按招標安排每個工程承建商的標書有效期一般為6個月，倘業主或法團遲遲未能選出承建商，部分承建商可能會退出競標，這會進一步減少業主可供選擇的標書，並增加揀選合適承建商的難度。

他又說，有業主反映部份法團獲批招標妥服務後，沒有遵守與市建局簽訂的承諾書中，有關將賬戶登入編號及密碼分派予各業主使用的條款，業主若想知道有關報告及文件內容，只能親身到管理處查閱，非常不便。市建局已責成違反相關承諾的法團盡快糾正，亦決定最快在下月開始，會以郵寄方式向申請個案大廈的每一名業主，提供所需帳戶名稱及密碼，確保他們能夠登入系統查閱文件。

韋志成又分享近期完成復修工程的「招標妥」個案，涉及樓齡已近60年的金陵大廈，大多數業主是年逾70、80歲的長者，過去從未為樓宇進行勘察和維修，亦缺乏相關知識。大約10年前，政府向該樓宇發出強制驗樓命令，業主對如何制定維修範圍、招標模式以至釐訂工程費用等問題各持不同意見，未能取得共識，遲遲未能遵從驗樓令的要求。

大廈法團在2017年申請市建局的樓宇復修資助計劃，得到維修津貼和「招標妥」提供的專業支援服務。在團隊指導下，一眾年長業主掌握籌組維修工程的流程及執行安排，以及有助加強業主之間互信、縮窄分歧的方法，例如在召開業主大會議決工程方案前，先舉行不同形式的講解會及座談會，配合圖片展覽，展示不同工程方案所用的物料及預期效果，讓業主對工程方案細節有更深入和全面的認識，便利業主作出選擇。

經過大約兩年的籌備工作，法團在2019年召開業主大會議決揀選工程承建商，順利展開工程。有關維修工程已在2022年底完工，樓宇的公用地方經復修後，煥然一新，強制驗樓命令亦獲政府撤銷。