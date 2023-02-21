市建局與非牟利機構合作　智能機械人檢查院舍長者健康　訓練社交

巿建局去年10月起，與非牟利機構黃金時代基金會合作，推出健齡樂聚計劃，向安老院舍的院友提供身體和情緒健康支援，包括利用「智齡機械人」檢查長者健康狀況及舒緩長者的情緒，大約80名長者受惠。



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市建局與黃金時代基金會推出為期半年的活動，在深水埗重建項目範圍及附近，找出三間私營安老院舍作為試點，透過運用科技、探訪和藝術活動，提供健康和情緒支援。

計劃招募10名長者義工 ，以及4名來自東華學院護理學院的同學他們組成三組義工隊，先後到安老院舍探訪、舉辦藝術和遊戲環節，加強與院友溝通，舒緩情緒。

市建局亦於三間安老院舍設置名叫「金醫生」的智齡機械人，包括自動定時消毒噴灑，並具有視像通訊功能，讓院友跟親友接觸，機械人同時可協助護理員為長者量度血壓、體溫等維生指數。「金醫生」設有智能對答、聲控播放影音等功能，院友可與「金醫生」互動，為有認知障礙症的院友提供社交訓練。

受惠的院舍松恩護老之家負責人江姑娘表示，疫情期間政府規定院舍只容許有限度探訪，當出現確診個案時更會「封院」，謝絕外界探訪，結果長者普遍出現情緒低落、少說話、笑容減少、胃口不佳等現象。她指參加計劃後長者的身體和心靈健康有明顯改善，亦有效減輕院舍工作量。

本身是聽障人士的展能藝術家Apple亦有合作參加計劃，今次負責設計不同活動讓長者參加，以循序漸進的方式設計藝術活動，例如首堂先是做海棉印畫，之後明白長者可以掌握到，便提升至填顏色的「印花」創作，及後才開始執畫筆畫線條，和最近製作的布袋畫作 設計。

90歲的蕭婆婆是其中一名參加計劃的院舍長者，她笑指過去未曾讀書，今次參加藝術活動是「第一次執筆」，完成畫作後感到滿足。她又說，為「金醫生」改了一個花名「八婆」，因為它猶如好朋友，亦會在院舍遊走在每個房間定點消毒。