深水埗重建｜市建局研130公頃重建潛力　擬「三維」向高空發展

政府早前提出，邀請市建局以類似「油旺研究」模式，研究重建荃灣及深水埗兩個地區的重建潛力。市建局行政總監韋志成表示，會因應已完成的「油旺研究」經驗，審視深水埗區內的土地用途、本土文化、道路規劃、休憩空間及社區設施等情況，應用「發展節點」的概念和包括整合街區、地積比轉移等新規劃工具，並考慮由「二維」橫向規劃，「革新」為「三維」垂直規劃，向高空發展，他形容可令市區更新的成效更具可持續發展性。



深水埗近年區內情況：



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前任行政長官林鄭月娥在《2021年施政報告》中，提出邀請市建局在深水埗和荃灣兩個舊區，開展類似「油旺地區規劃研究」，並藉著「油旺研究」的經驗，重新規劃及重整土地用途，為這兩區制訂市區更新大綱藍圖。

韋志成在網誌表示，深水埗屬傳統舊區，網格式的道路規劃令土地被縱橫交錯的街道劃分為多個細碎的地塊、土地欠缺整全規劃、社區設施不足或老化；而區內大部分樓宇普遍老化失修，存在消防安全設施不足，亦充斥劏房。

近年大南街有不少文化創意產業及咖啡館。（市建局提供）

參考油旺研究 擬推出「發展節點」

韋志成表示，市建局會審視深水埗區內的土地用途、本土文化、道路規劃、休憩空間及社區設施等情況，並應用「油旺研究」中提出的「發展節點」概念，例如整合街區、地積比轉移等，應用於深水埗的研究中。

他又說，市建局團隊會進一步拓展「規劃主導」的模式，並由「二維」橫向規劃，「革新」為「三維」垂直規劃，即向高空發展，形容此舉可令市區更新的成效「更具可持續發展性」。

今次深水埗地區研究涵蓋的範圍約有130公頃，東至巴域街及大埔道、南至界限街、西至西九龍走廊（通州街），以及北至興華街。其中研究範圍的南面界線，毗連「油旺研究」範圍的北部，韋志成相信兩個地區研究的成果，可在日後發揮協同效應。

涉及樓宇近七成屬50年或以上

研究範圍內約有1,800多幢私人樓宇，當中樓齡超過50年的樓宇佔比例高達近70%。除私人樓宇外，研究範圍內亦有公務員合作社的樓宇，主要集中在順寧道及保安道一帶。市建局會透過今次地區研究，向合作社社員收集他們對樓宇狀況的意見，以及了解他們對改善居住環境及合作社未來發展的意願，期望能從中找到合適方案，釋放這些土地的發展潛力。

市建局將向區內居民發問卷，以圖文並茂及提供不同選項的方式，讓業主容易理解和提供資料。（市建局提供）

韋志成透露，擬採用多元化的收集意見方式，包括以問卷形式，收集研究範圍內、樓宇樓齡達30歲或以上的業主，了解他們對單位內部、樓宇結構及附近居住環境的意見。

而問卷會圖文並茂、簡單易明的方式，向業主了解單位內部的分間情況及破舊程度，讓研究團隊能夠除了知悉樓宇公用地方的狀況外，更預先掌握單位內部的使用和耗損資料，作為制定更新項目優先次序的其中一項參考。

政府曾在2018年宣布落實深水埗設計及時裝基地項目，預留市建局通州街／桂林街「需求主導」發展項目五層面積共約3,600平方米的商業樓面給項目營運，以培育青年設計師、時裝設計師和初創企業，同時帶動地區經濟發展。

考慮到深水埗設計及時裝基地項目需時推展，市建局預算將與香港設計中心簽訂10年的合約，並以低於市場價格將該五層的商業基座租予營運者，以支持項目的長遠發展，並帶動地區的經濟發展。

韋志成亦提及，深水埗區近年有不少地區及文化特色街道，未來會進行包括「地區文化及特色街道」、「時裝行業」以及「主教山周邊地區」三個專題研究，從規劃層面，探討彰顯深水埗區原有的地區特色和文化，期望得出合適的方案並融合於更新發展的概念藍圖內，為舊區更新注入新元素和活力。

他又說，為更新舊區展開地區研究、制定發展大綱藍圖，只是解決舊區老化的第一步，但亦是重要的一步，但改善舊區的居住環境和整體面貌，並非只屬市建局的工作或單靠市建局的資源去承擔。