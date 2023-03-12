花展2023｜市民壓在鮮花上留倩影　部份主題花繡球花已凋萎

香港踏上復常之路，闊別三年的香港花卉展覽，今年回復實體舉辦，記者今早（12日）11時可見，現場遊客絡繹不絕，蜂擁至各個景區打卡點，亦有許多攝影愛好者簇擁花海，捕捉最美畫面。不過現場可見，今年的主題花繡球花，有部份已經凋謝；而且現場有部份市民為了與鮮花合照，幾乎壓在花朵之上。

有市民嘆，只是第三日便見到繡球花凋萎，「今日先第三日已經開始曬燶左唔少」；並指現場人山人海，影響拍攝效果。不過，亦有花展常客對復辦實體花展感到高興，「睇下花開心啲嘛，花開富貴嘛。」



▼3月12日 香港花卉展遊人如鯽▼



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攝影愛好者：繡球花現凋殘跡象

記者約11時到場，現場遊客絡繹不絕，不少市場簇擁花海拍照，捕捉最美畫面，不過亦有市民過於「親近」花朵，坐在欄柵之上，令到鮮花受損。另外，現場所見，部份繡球花亦已枯萎。

其中攝影愛好者羅先生指，雖然繡球花是主題花，但有凋殘的跡象，「啲花有啲燶燶地」；反而菊花和蝴蝶蘭更吸引。另外，今年的花展增加了賣花的區域，他認為不太有花展的感覺，「似買野多啲」。

何先生帶同兒子到花展拍攝，他亦嘆繡球花凋殘，「今日先第三日已經開始曬燶咗唔少。」他又指，繡球花雖然漂亮，但拍攝得好有難度，「因為一堆一堆，好難做到前後感，層次做得深。」他認為花展可以增加樹類植物做背景襯托，如果只有繡球花，拍照打卡有點奇怪，「一影個人又好，影啲花又好，後邊全部都係人山人海。」

親子團賞花 小朋友喜歡動物造型花卉

雖然部份繡球花開始枯萎，但亦無損遊人興致。鄧小姐今日帶同孫女到場賞花，孫女更專程穿上由母親準備的特色服裝拍照打卡，計劃從早上10時開始逛花展、影靚相，直至中午才興盡而歸。另有一家大小前來花展，李太指小朋友特別喜歡動物造型的花卉，例如小蜜蜂。她覺得今年花展較過往可觀，花的款式較多，氣氛也更熱鬧。

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花展常客汪小姐亦指，疫情三年後首次復辦實體花展，感到很高興，「唔使戴口罩，又可以影靚相」，並指：「睇下花，開心啲嘛，花開富貴嘛。」

▼3月9日 搶先預覽香港花卉展▼



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