搶人才｜航空學院吸納內地生來港實習　應屆畢業生：入行最佳時機

撰文：鄧宇詩
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香港航空業界逐漸復常，但人手卻不足，機場管理局航空學院推出大灣區青年實習計劃吸納人才。學院院長李天柱表示，今年5月會有40人來港實習，期望年尾有300至400人修讀修程。

有應屆畢業生表示，三跑、Sky City 等基建相繼落成，而之前機場員工流失大，相信升職機會好快，形容現時是入行「best time 」（最好時機）。

航空學院應屆畢業生梁卓森（左）及李振滔（右）均指現時是投身航空業最佳時機。（鄧宇詩攝）

三跑、Sky City 等基建相繼落成

成為機師是航空學院應屆畢業生李振滔的夢想，他表示，航空學院的課程讓他認識到機場內不同崗位的工作，實習時亦能從實戰中學習到這些崗位如何協助機師，甚至整個機場的運作。他形容現時是投身航空業的最佳時機，「依家起咗三跑、Sky City 同唔同嘅基建，係入職嘅best time（最好時機），因為之前機場員工嘅流失，升職機會會好快。」

現任國泰貨運服務主任、應屆畢業生梁卓森同樣表示，航空現時缺乏人手，為入職的好時機，「客運（量）係呢三年係咁跌，但係貨運（量）係咁加，所以貨運係好需要請人。」

李天柱表示，航空界在疫情時失去大量人手。（鄧宇詩攝）

40名內地生5月來港實習

香港國際航空學院於2016年由機管局成立，為有志投身航空界的人士提供不同課程。前民航處處長、學院院長李天柱表示，航空界在疫情時失去大量人手，學院推出大灣區青年航空業實習計劃以及綜合飛行員培訓計劃，以吸納人才。

大灣區青年航空業實習計劃將航空營運文憑課程伸延至大灣區，香港與內地機場互派青年到兩地機場實習。李天柱表示，目前已在內地招生，今年5月會有40人來港實習，期望年尾有300至400人修讀修程；若有香港學生提出希望在大灣區進行實習，學院亦能作出安排。綜合飛行員培訓計劃則會在4月向民航處遞交課程資料，預計今年下半年開始招生。

李天柱（中）指學院推出大灣區青年航空業實習計劃和綜合飛行員培訓計劃，以吸納人才。（鄧宇詩攝）

李天柱指，學院今年加開在3月招生亦有16位學生入讀，當中不乏有志投身航空業的年青人，期望疫情後入讀人數可以持續增加。

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