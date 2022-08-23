國際航空學院辦「飛行教室」　逾百學生乘大灣區航空衝上雲霄

飛機在跑道上加速，逐漸離開地面向上爬升，窗外的建築縮小，山脈、島嶼逐漸露出全貌，直至剩下雲層。港人愛旅行，對這個景象原本毫不陌生，但疫症持續逾兩年，搭飛機出遊竟重新成為新奇的事。香港國際航空學院第二年舉行「飛行教室」課程，逾150名來自不同學校的學生在上周四（18日）參觀機場禁區、停機坪，聽業內人士分享，也乘坐大灣區航空重新體驗飛行。多名學生在飛行體驗結束後，都表示未來更想加入航空業。



▼8月18日 香港國際航空學院「飛行教室」▼



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疫情持續逾兩年 再度飛行不習慣 但想一直留在空中

現時在恒大修讀新聞及傳播的袁詩惠說，兩年沒乘搭飛機，重新上機感到很不習慣，同時令她重新燃起對飛行的熱愛，「有少少暈機浪，耳仔都好塞⋯⋯但突然間有種感覺，總之好想上返去，想繼續係架機到做好多嘢。」

袁詩惠升讀恒大前，於香港專業教育學院修讀航空服務及客運管理高級文憑，所以在飛機上看著空姐講解逃生路線，隨即想起以前在「空姐科」學過的知識，忍不住跟鄰座的同學講述以往在空中服務模擬堂所做所學，跟在機上所見一模一樣。

我以為空姐只係服務啲客就算，但其實空姐都好大責任揹上身，例如逃生、有咩事，空姐第一時間要疏散旅客，其都算背負成架機嘅旅客安全。 袁詩惠

袁詩惠（右一）表示，嚮往空姐工作，兩年後從恒大畢業會投考空姐。另外兩位為下屆文憑試考生趙偉基（圖中）及陳竣琛（左一）。（江麗盈攝）

感空中服務員責任重大 兩年後大學畢業會投考

她說父母都覺得空中服務員的工作不錯，自小聽得多，也開始嚮往這份工作。入讀相關科目後，她更明白到空中服務員責任重大，當機上有事發生，他們要第一時間疏散旅客，背負起旅客的安全，絕對不止於「空中侍應」。

疫情下航空業受重創，有航空公司解僱大批員工，袁詩惠坦言擔心未來航空業復甦要請人，舊人想重投故業，新人想入行，競爭會激烈。不過縱然有擔心，但她仍然說兩年後從恒大畢業會投考空姐。

當疫情逐漸好返，唔擔保航空業會請新人定請舊人，可能之前比人炒嘅空姐，佢地可能都想入返行，咁就同新嘅有競爭，我會覺得競爭大咗好多。 袁詩惠

▼8月18日 香港國際航空學院「飛行教室」▼



香港民航青年團兩成員 以機師及飛行護士為目標

同樣是香港民航青年團成員的黃國桓及黃敏匡，分別是大專生及中三學生，各自以機師及飛行護士作為未來目標。黃國桓指，因大灣區航空於大眾而言較神秘，認為今次活動可乘坐大灣區航空航班機會難得，所以報名參與；在活動中，他也體會到即使航空業受疫情影響，仍然很有生氣、有未來，聽完多位業內人士分享後更想投考機師。

香港民航青年團成員的黃國桓（左）及黃敏匡（右），各自以機師及飛行護士作為未來目標。（江麗盈攝）

黃敏匡則提到，自中一參與香港民航青年團，通過訓練了解到航空不只關於飛行，要有很多學科知識及技能，才能成為一位好的航空人員，對航空更有熱誠。加上在學校做急救員的經驗，他期望未來可以成為政府飛行服務隊的飛行護士。

喺直昇機或者定翼機上，進行我平時想做嘅救人同護理工作，兩個都係我想做嘅嘢，如果可以將兩個結合埋一齊達成呢個夢想就最好，所以我認為flight nurse係一個最好嘅一個選擇。 黃敏匡

▼8月18日 香港國際航空學院「飛行教室」▼



來屆文憑試考生：「如無地勤航空業無法運作」

來年將應考文憑試的中學生趙偉基及陳竣琛指，活動後對地勤工作有更多認識。當中趙偉基坦言未來會考慮投身做地勤人員，「如果無左地勤，基本上航空業無辦法運行。」而陳竣琛則指，對航空交通管制感興趣，不過是次活動中未有涉獵，期望下次可參與相關範疇的活動。