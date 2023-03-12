由老闆淪落劏房戶再變麥難民　等10年終上樓　重回劏房做導賞員

香港現時有超過22萬人蝸居劏房，不少環境惡劣，甚至要與木蝨老鼠為伴，租金卻是豪宅均價水平。原居於700平方呎私人單位的劉振華，因生意失敗公司破產，淪為劏房戶，居住單位只及之前一成，但其後更因負擔不起租金，變成無家者「麥難民」。10年過去，他在今年獲派公屋，總算捱過黑暗日子。不過劉振華現時仍會重返劏房，但不是居住。



香港社區組織協會今年推出「侷住體驗館」，邀請市民親身體驗「原汁原味」的劏房實境，並訓練超過10位導賞員，當中不乏無家者、前無家者、惡劣居所居民等，劉振華為當中之一，帶領大眾更了解基層住屋環境及不同階層人士的故事。



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無家者人數升幅98% 住屋貧窮易被標籤

經社署登記的無家者人數在2021年升至1,562人，較2014年數字增幅近98%，而女性無家者人數亦升至171人，增長率為397%。惟政府資助無家者宿位在此期間只增加26個，現時為228個，增長率只有11.2%，即「宿位增長率」遠遠跟不上「無家者人口增長」。基層市民多年以來不只備受 「住屋貧窮」的困擾，惡劣居所的住戶及無家者更容易被公眾標籤。

「侷住體驗館」位於大角咀嘉善街15號2樓，館內保留單位內部原有時代特色的間隔和裝修，如懷舊地磚、窗花、通花屏風等，以一比一還原基層住屋實境，包括板間房、閣仔房、幾伙人共用廁所、廚房等，並有無家者及劏房住戶化身導賞員細訴生命故事。

慨歎住劏房被標籤為「無能力」

導賞員之一的劉振華因為生意失敗，公司破產，後來又患上銀屑病及抑鬱而無法工作，無奈由租住一間700平方呎私人住宅單位，搬到牛頭角約80平方呎的劏房，他形容環境「麻麻地」，隔音差，聲音嘈雜，而且不通風。

住劏房6年，情況卻更差，不想繼續捱每月約4,000元貴租，決選擇露宿麥當勞，成為「麥難民」。

施麗珊：現在香港十個有兩個窮

劉振華其後獲社協幫助入住無家者宿舍三年，劉先生今年成功獲批輪後了10年的公屋。他認為社會大眾往往對劏房戶和無家者標籤為「無能力」、「低收入」等，而對於「搞到衛生環境唔好」的標籤，他不以為然，「我只係瞓覺……我通常係出面食，所以我唔會製造垃圾。」

社區組織協會幹事施麗珊指，現在的年代「十個有兩個窮」，成為社會少數便容易受歧視及被標籤。

劏房戶被指邋遢無洗澡 自卑不敢出屋

同為導賞員，現年64歲張利名因有傷患無法工作，面對無錢交租的困境，更患上精神分裂症，甚至出現輕生念頭。她回憶當時居住的劏房環境，「蛇蟲鼠蟻，又臭又焗，百花齊放，咩都有。」該單位不到100平方呎，環境不通風，空氣亦有異味，而且因沒有晾曬衣服的地方，衣物總有噏味。

張利名回憶說，曾被人說自己沒有洗澡和邋遢而感到自卑，不敢跟別人說話，也不敢出屋或接觸人。她曾向社會和政府發聲，希望政府訂立租務租約制度，建更多社會房屋安置基層市民，卻被業主趕出家門。後來得到社協幫助，現在住在英華街的社會房屋，指那邊空氣好，洗完衣服再不怕有噏味。

另一位導賞員陳毓權指，曾經因為吸毒被捕，後在福音戒毒所戒毒。他回憶年輕時加入童黨，從而接觸毒品，當時兩三個人一起居住在板間房，「板間房就無私隱，啫係講乜嘢，啫係打仔又好……兩個人傾偈都無咗私隱。」斷斷續續地住在不同的劏房，「左搬右搬」，最差試過露宿通州街。

現時他獲社協幫助，成功經抽籤，租住位於尖沙咀的過渡性房屋賓館，為獨立套房，設有廁所，單位面積約60、70平方呎。

立法會議員江玉歡今年到場參觀，她表示，一進場已很感動，憶起以前住過劏房的日子，很有共鳴，又指「住劏房不是罪，窮也不是罪」。另一議員林筱魯指，如果能提供稍微好的居所，都能令基層市民的生活有很大的改變。

體驗館現時只接待團體導賞，歡迎學校、團體、商界等預約專場，有興趣團體可致電27139165或27253165，或電郵至soco@soco.org.hk查詢。

．整個展覽導賞及真人圖書館活動大約1小時45分鐘

．活動為收費項目，需要預約，費用$150/位，最少十人成團。

．收益用作支持本會之導賞員服務發展及基層居民扶貧工作。

．詳細收費視參觀人數而定，填妥報名表後本會將盡快與你聯絡

．展覽館位於唐樓大廈內，需要行樓梯前往