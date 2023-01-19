劏房戶數五年升17%　租金中位數達5000元　逾兩成住戶具專上學歷

統計處今（19日）公布最新的「居於分間樓宇單位人士」主題報告，亦即全港劏房統計數字。根據2021年中期人口統計，全港現時約有107,371個劏房，與上年房委會長遠房屋策略所公佈的數字相約，但起2016年的人口統計數據，明顯增長16.98%。

劏房租金中位數亦由2016年的4,500元升至2021年的5,000元，呎租中位數更達42元，對比全港的25元，呎租貴近七成。



調查亦揭示，入住劏房戶住戶入息及學歷都有上升，由2016年收入中位數的9,250元升至2021年的14,000元，具專上教育程度者亦由12.7%升至21.0%。



政府統計處報告提到，全港現時約有10.7萬個劏房，即平均一個單位，被分間成3.2個劏房，現時全港約有21.4萬人居住在劏房內。

當中約四成人是單身人士，較五年前上升達10個百分點，至於二人及三人家庭分別佔32.8%及17.6%，只有近1成半為4人家庭，故平均住戶人數亦因而下降至2.0人。

離島亦有704間劏房 2000人居住

此外，位處九龍的劏房數量最多，約有6.75萬個，佔整體約62.4%，當中以油尖旺及深水埗區所佔最多，分別有2.62萬及2.23萬個；其次則是新界區，約有2.59萬個、香港區則有約1.5萬個。值得留意的是，按照今次公佈的劏房分區分佈資料，首次有資料顯示離島亦有704間劏房，居住人口約2000人。

另外，根據統計處資料，居於劏房的住戶人均居住面積，由2016年5.3平方米微升至6平方米（約64.6呎），惟面積依然只得半個車位，低於一般全港家庭住戶的193.8呎，亦不及公屋標準的75平方呎。

撇除免租的住戶，有10.47萬個居於劏房的住戶要交租，當中24.2%的住戶每月租金介乎4,000至4,999，另有22.9%住戶租金達5,000至5,999元，租金中位數則是5,000元，較五年前的4,500為高，遠高於全港家庭住戶租金中位數的2,900元。經進一步計算，2021年劏房戶的呎租中位數為42元，對比全港的25元，平均貴17元或68%。

調查亦揭示，劏房戶入息中位數及學歷都有上升，其中入息中位數由2016年的9,250元升至2021年的14,000元 ，升幅逾五成。另外，教育程度方面，具專上教育程度者亦由 12.7%升至21.0%，居於劏房的家庭主婦者及無收入人士的比例，亦較全港人口為高，而退休人士的比例則較低 。

過去市民居於劏房的主要原因為劏房鄰近工作地點，惟今次調查發現，2021年的同區工作數字由2016年的逾四成降至不足三成。（資料圖片／莫家文攝)

過去市民居於劏房的主要原因為劏房鄰近工作地點，惟今次調查發現，2021年的同區工作數字，由2016年的逾四成降至不足三成，需跨區工作者比率升至四成七，超越同區工作數字，反映劏房屋其實亦需要跨區工作。

本土研究社：3萬間簡約公屋未足以助全部劏房戶

本土研究社認為，今次報告公佈的劏房定義跟2016年劏房主題性報告相同，仍未有指明有包括計算工業樓宇，此定義亦未計太空倉、床位、板間房等，或令最新劏房分區數字如觀塘區、黃大仙區（包括新蒲崗）的劏房數字偏低，並未反映全面劏房現況。

本土研究社亦指，劏房數字上的升幅，除了反映劏房趨勢在近年或未有改善，亦反映政府擬提供3萬間單位的簡約公屋，遠不足以應對現時的龐大劏房戶數字。研究亦揭示，跨區工作的情況加劇，而現時偏遠的過渡性房屋選址，預料亦將加劇基層市民跨區工作的情況，愈窮交通成本愈高。