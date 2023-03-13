港府擬修例引入海外護士　護理專科學院倡設認可院校名單確保質素

醫務衞生局日前向立法會提交文件，提出修例降低引入海外護士的註冊要求。香港護理專科學院內務副院長馮玉娟認為應該由護士管理局把關，按情況訂下筆試或實習試等要求，研究水準如何劃一，並建議設立認可院校名單，以確保引入海外護士後水準不會下降。



勞工界立法會議員周小松則認為，引入的海外護士要有質素保證，必需要乎合市民的期望及要求；長遠而言一定要靠培訓本地護士，認為需要改善本地護士的工作環境及待遇才可減少流失率。



政府擬修例引入海外護士，當中設特別註冊渠道，護士在醫管局等機構做滿一定年期，可以免試執業。（資料圖片）

馮玉娟今日（13日）於港台節目《千禧年代》表示，引入海外護士應該由護士管理局把關，並可按情況訂立筆試或實習試等要求。她續指，可按需求制訂原則，例如是否需要筆試及實習試，並應研究水準如何劃一，以確保引入外地護士後水準不會下降。

馮玉娟又建議，設立認可院校名單，並建議申請人附上當地僱主的推薦信，以及申報當地執業時有否護理違規紀錄等，以確保專業質素。

勞工界立法會議員周小松。（歐嘉樂攝/資料圖片）

周小松於同一節目指，醫護人員人手短缺困擾香港多年，認為有需要修例，但認為引入的護士要有質素保證，必需要乎合市民的期望及要求。他表示，護士的學習模式、時數在各地都有差異，與香港亦未必一樣，例如香港的護士要主導一些風險較高的程序，修例後的學術水準要求需清晰交代。

另外，周小松認為需要保證本地護士不會受到太大衝擊，例如要考慮本地護士就業優先。他又指，長遠而言一定要依靠培訓本地護士，而且公營與私家護士的薪酬亦有距離，香港需要改善本地護士的工作環境及待遇，才可減少流失率。