理大研發mHealth護士遙距監測長者健康　助及早發現處理健康問題

研究團隊於2020年至2022年進行先導計劃，招募221名患慢性病長者，由護士透過應用程式監測長者的健康狀況，發現在使用程式三至六個月後有助減低他們對未知症狀的焦慮，亦可盡早發現以及處理健康問題，而獲護士介入的情況可提供個人化的醫療建議，更能適切管理健康狀況，均能大幅減少醫療服務的使用情況。



理大護理學院助理教授王鈞正指先導計劃中減少醫療服務的使用情況，有助紓緩公共醫療系統上的壓力，實現《基層健康醫療藍圖》提出「以預為重、社區為本」的策略，他又指將會再進行幾500至1,000名參加者的研究，如進展順利在兩至三年後可上架讓公眾使用。



長者輸入維生紀錄如異常時會發出警告 並通知護士

理大護理學院與本地電訊商共同研發mHealth健康管理手機應用程式，由社區中心社工教導長者如何使用應用程式，並由護士監測長者的健康狀況，長者可在程式中輸入的維生紀錄，如出現異常時會發出警告，便會通知護士主動聯絡長者了解情況，而長者有需要時亦可以視像電話的形式24小時尋求護士的支援。

研究團隊於2020年至2022年期間進行mHealth健康管理手機應用程式先導計劃，在香港路德會社會服務處五間長者服務中心招募221名60歲以上、並患上一種或以上的慢性疾病的長者參與研究，參加者分為3個組別，第一組使用mHealth手機應用程式並有註冊護士與參加者互動，第二組只使用mHealth手機應用程式，第三組則沒有任何介入手法。

醫療服務的使用量顯著下降

研究結果發現長者在使用程式三至六個月後，其自我效能感到有顯著提升，亦有助他們減低對未知症狀的焦慮，另外長者可獲得醫療專業的及時支援，盡早發現以及處理健康問題，使用醫療服務的使用情況較無任何介入的對照組少88%。

獲註冊護士介入的組別中，可為長者提供協助及鼓勵持續使用應用程式，更可提供個人化的照顧與醫療建議，參加者更能適切管理健康狀況，其整體醫療服務使用量較對照組明顯減少76.9%，而經安排的門診求診次數亦大減72%，另外亦提供了社交互動，減低參加者的抑鬱指數。

mHealth先導計劃的參加者余女士指計中有護士與她互動，從中學到不少糖尿病知識，例如不可食太多粥、戒口等，而在後來到醫院覆診亦無需要加藥。她又希望計劃可以延續，繼續有護士跟進情況，以助照顧身體。

如進展順利兩至三年可上架讓公眾使用

理大護理學院助理教授王鈞正指先導計劃中減少醫療服務的使用情況，有助紓緩公共醫療系統上的壓力，實現《基層健康醫療藍圖》提出「以預為重、社區為本」的策略，他又指將會再進行幾500至1000名參加者的研究，如進展順利在兩至三年後可上架讓公眾使用。

他又建議要繼續推動長者使用數碼科技，增加自我健康管理的自主性，同時亦應鞏固數碼平台上的醫社合作，由醫護人員提供適切的醫療建議，並就緊急情況作出跟進或轉介，以達至以人為中心的跨學科護理。