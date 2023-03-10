倡修例引入海外護士　議員關注質素問題　護協倡保障本港培訓護士

政府擬修例引入海外護士，當中設特別註冊渠道，護士在醫管局等機構做滿一定年期可以免試執業。在今日（10日）立法會衞生事務委員會上，多名議員擔心修例後難確保質素及關心會否如海外醫生般，設立先決條件才可經相關途徑來港。香港護士協會今亦指，政府當局應確保非本地培訓護士的資歷，在引入非本地培訓護士時，當局需保障本地培訓護士的就業機會及晉升階梯不受影響。



醫務衞生局局長盧寵茂回應表示，很多細節仍未定，當局會徴詢及考慮業界意見，由護士管理局作最終決定，又指此類人士須在本港工作一定年期，故衞生署及醫管局有資深的醫生及護士可以評價其相關工作，藉此把關。



政府擬修例引入海外護士，當中設特別註冊渠道，護士在醫管局等機構做滿一定年期，可以免試執業。（資料圖片）

預計2030年公營醫療體系護士人手短缺超過3000人

據2021年發表的醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告，整體醫生及護士人手短缺問題最嚴重，預計到2030年公營醫療體系的護士人手短缺超過3,000人。

政府擬修例引入海外護士，當中設特別註冊渠道，如海外護士若在本港指明機構全職受僱滿一定年期，並獲僱主確認表現滿意，將獲在港正式註冊資格，而毋須通過執業考試。另外， 政府亦設立有限度註冊渠道，但相關渠道則不能在港獲正式註冊資格。

立法會衞生事務委員會今開會討論修訂《護士註冊條例》，實政圓桌田北辰質疑，特別註冊途徑可免試執業，哪誰會選擇有限度註冊，以及查詢修例條明中指需要在指明機構做滿一定年期是指多少年。盧寵茂表示，設有兩個渠道是希望可以為條例帶來彈性機制，並強調很多細節仍未定，特別註冊及有限度註冊分別所需的資歷以及工作年期，都交由護士管理局決定。

現時海外醫生都可以透過免試來港執業，惟要在與本港兩間大學相若資歷的75間大學畢業。醫療衞生界立法會議員林哲玄關注申請人士有何先決條件，例如有何工作經驗及學術要求。盧寵茂回應指，修例同樣會考慮護士由哪裡畢業、負責甚麼科，但由於護士不如醫生，可以簡單透過醫學院的排名去作決定，故實際情況仍需徴詢並考慮業界意見，由護士管理局作最終決定。

香港醫護人手比例原本就較發達國家少，近年更面對嚴重的流失嚴重。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

對於有多名議員包括註冊中醫師、民建聯陳永光關注如何確保非本地培訓護士的質素，盧寵茂表示，此類人士須在本港工作一定年期，衞生署及醫管局有資深的醫生及護士可以評價相關工作，故如此類人士最終獲認可機構證明工作表現滿意，已能很好地證明他們可以幫助本地市民。

勞聯立法會議員周小松員關注，本港每年都會有2800名護士畢業，質疑為何仍未能解決現時人手短缺問題，及會否優先聘請香港護士。盧寵茂指出，有不少護士在工作一兩年後都離開護士行列，因香港護理同事的工作十分辛苦，形容他們如南丁格爾般「係戰場上嘅白衣天使」。

他又補充，受疫情影響來港參加執業試的人減少，以2021年為例，有73人參加第一部分的筆試，只有11人合格，而有8人其後有參加第二部分的實習試，有4人合格。他相信合格率低亦會影響海外護士的投考意欲。

至於修例的目標及成效，盧寵茂表示，如可以填補醫管局的護士人手缺口就已不錯，但目標當然是愈多愈好。他亦指，本港護士薪酬較英國有吸引力，並歸咎現時公院工作環境差，部分是因為人手短缺，故修例可解決目前公立醫院工作環境及工時長的問題。

護協：須確保非本地培訓護士與本地病人溝通能力

另外，香港護士協會今指，政府在修例同時，應確保非本地培訓護士的資歷，而在引入非本地培訓護士時，當局需保障本地培訓護士的就業機會及晉升階梯不受影響。

護協又認為，非本地培訓護士必須具備能與本地病人溝通的能力，避免產生不必要的誤會與爭議，並需確保引入非本地培訓護士會在公立醫院、護養院等人手短缺的機構任職，避免資源錯配同時保證公營服務運作如常。

護協表示，醫務衞生局應成立中央統籌機構，整合管理引入非本地培訓護士事，另亦可考慮用資助等方式，鼓勵海外護士修讀持續護理教育課程進修。