售1200萬口罩予政府被揭非日本製造　港商否認供應虛假說明貨品

2020年本港疫情肆虐，政府向本地供應商購買大批個口罩，惟事後揭發有部份口罩疑貨不對版，逾1200萬個口罩涉嫌非日本產。涉案供應商及其董事和職員共被控36項供應已應用虛假商品說明的貨品，他們今（13日）在區域法院否認控罪。控方表示其中一位控方證人為涉案日本公司的董事，惟他現今正身處日本，因私人事務暫未能返港，預計8月才可出庭作供。案件押後至明早，以待控辯雙方商討該如何安排。



公司董事及職員均被控

被告依次為柏迪環球有限公司、劉溱洺（又名劉君明，40歲）、張嘉傑（36歲），劉為柏迪公司董事，張則為公司職員，共面對36項供應已應用虛假商品說明的貨品罪，各分別面對其中18項控罪。

被告劉溱洺(前)，及公司代表(後)。(劉安琪攝)

說明指口罩在日本製造

控罪指，各被告於2020年7月9日至8月18日間，在營商過程或業務運作中，向香港政府物流服務署供應貨品，共逾1200萬個口罩，應用虛假商品說明，即日本生產（Inspire Japan株式會社）Yokoi Sada Co.Ltd & Mizu Variety Co.Ltd 。

案件編號：DCCC 890/2021