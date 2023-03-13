76%受訪者無意生育創9年新高　經濟壓力及「無殻」成主因

香港婦聯一項調查發現，76%受訪者無意生育，創同一調查過去9年新高，經濟壓力、「無殻」及工時長是三大主因。婦聯表示，港人生育意願急劇下挫，相信與本港受疫情打擊致經濟轉差、樓價高企等相關，冀當局正視「少子化」問題，盡早提供有利的生育措施，包括推出新生子女津貼，減輕年輕夫婦經濟壓力，另帶頭全面落實家庭友善政策，以及完善幼兒照顧服務。



香港婦聯一項調查發現，76%受訪者無意生育，經濟壓力、「無殻」及工時長是三大主因。（受訪者提供）

表示願意生育比率跌7個百分點

香港婦聯於今年2月2至15日期間，成功訪問訪問1,176名18歲以上市民，76%受訪者表示不願意生育，僅24%人表示願意生兒育女，按年下跌7個百分點。港府早前公布去年本港僅得3.25萬名嬰兒出生，是過去30年有紀錄以來新低，婦聯預測今年出生人口有很大機會再破低位。

調查又顯示，三大不願生育主因依次是「育兒經濟壓力大」、「工作繁忙沒有時間和精力照顧小朋友」以及「房屋問題嚴重，屋企空間不足」，各佔90.5%、87%及86.4%。

婦聯：年輕家庭生活捉襟見肘

婦聯表示，港人加薪幅度，遠不及消費物價，不少年輕家庭收入扣除租屋或供樓和基本消費等，生活捉襟見肘，更遑論養育小朋友；且本港過去受疫情影響，不少打工仔朝不保夕，養兒育女有經濟壓力。此外本港缺乏標準工時，不少打工仔經常無償加班，亦令夫婦卻步。

本港出生率持續下跌，香港婦聯一項調查發現，76%受訪者無意生育。(資料圖片)

婦聯促推新生子女津貼 每名2萬元

婦聯建議港府重視「少子化」的問題，並提供有利的生育措施，包括推出新生子女津貼，每名兩萬元，以減輕年輕夫婦經濟壓力；另帶頭全面落實家庭友善政策，以及完善幼兒照顧服務，如優化「鄰里支援幼兒照顧計劃」，包括加強社區保母訓練、上調服務獎勵金、及支持地區婦女團體在全港各區鐵路站附近開設託兒中心等。

婦聯又認為，增建公營房屋，及向首次置業並且育有子女的年輕家庭提供買樓津貼，可增加年輕夫婦的生育意願。