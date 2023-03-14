南昌押正式拆卸地標霓虹燈招牌　歷盡半世紀變遷　保育團體接管

深水埗三級歷史建築南昌押，懸掛逾半世紀的兩個霓虹招牌於今日（14日）正式清拆。南昌押經理郭先生於招牌拆下後拍照留念，為招牌拆卸感惋惜，認為招牌新不如舊。而關注霓虹保育的非牟利機構「霓虹交匯」亦到場接收招牌。



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南昌押經理：政府法例話要拆都無辦法

南昌押經理郭先生於招牌正式清拆後，向記者透露招牌將交由保育團體「霓虹交匯」於元朗保存，並指現時已安排造新招牌，郭先生亦坦言希望保留舊招牌：「我哋緊係想保留，但政府法例話要拆都無辦法。」

郭先生亦表示，新招牌的尺寸只得舊招牌的三分之一，為舊招牌拆卸感惋惜，認為新不如舊：「舊嘅始終有感情，同埋會覺得以前造工相對好啲。」他指，新招牌的安裝時間則要視乎屋宇署回覆。

南昌押經理郭先生亦坦言希望保留舊招牌：「我哋梗係想保留，但政府法例話要拆都無辦法。」（歐家樂攝）

霓虹交匯：希望將來可以透過展覽作展出

霓虹交匯總經理陳倩雯指，早在一月已經留意到消息指「南昌押」霓虹招牌需要拆卸，她嘗試聯絡店舖負責人，希望可以協助保育招牌：「拯救招牌其實就係同時間競賽，救得一個得一個。」

她又補充，為招牌找來經驗豐富的霓虹師傅對招牌進行修復，並提供場地妥善保管：「希望將來可以透過展覽作展出，亦期望有重新懸掛的一天。」

吳先生：冇得再講喺南昌押燈牌下等

深水埗街坊吳先生表示，南昌押招牌可稱得上是區內歷史悠久的地標：「以前無電話，無𠵱家咁方便，出嚟玩要約人都會講約喺南昌押燈牌下等，拆咗之後我冇得再講喇。」

他亦對於香港許多店舖的霓虹招牌被拆卸深感可惜：「其實真係好可惜，因為霓虹招牌算係香港一大特色。」

鄧小姐：好值得保留

鄧小姐表示今日經過深水埗才得知招牌被拆，但平時在網上經常會留意紀錄老香港特色的專頁，她認為霓虹招牌是香港特色，為拆卸感可惜：「好可惜，見到呢幾年霓虹招牌陸續拆卸，其實呢啲係香港歷史，我覺得係好值得保留落嚟。」