深水埗南昌押「蝠鼠吊金錢」霓虹招牌鐵定3.12拆卸　今晨開始搭棚

位於深水埗的著名地標南昌押「蝠鼠吊金錢」霓虹燈招牌，因違反《建築物條例》被勒令拆卸，但一直無具體日期。不過今晨（9日）有網民在社交平台貼出「南昌押」的最新圖片，面向汝州街的大廈外牆已架起棚架。南昌押職員向《香港01》透露，這個有約70年歷史的特色招牌，將於本月12日（周日）拆卸，正式告別深水埗。



今晨（9日）所見，深水埗「南昌押」大廈外牆已搭起棚架。(Chris Chow/香港突發事故報料區Facebook群組圖片)

深水埗「南昌押」位於深水埗南昌街117號，屬戰前30年代的轉角唐樓，長長的走廊為嶺南走馬騎樓格局。目前屬香港三級歷史建築，於1920年代起便屹立於深水埗南昌街，原為當舖「同安大押」，後來於1950年代改名為「南昌押」後便一直沿用至今。

記者昨日(8日)到現場視察，「南昌押」外圍仍未搭建棚架。(馬煒傑攝)

翻查資料，「南昌押」由有「典當業大王」之稱的港澳實業家高可寧開設，轉角唐樓高五層，在以前主要供典當舖存貨之用。至於押舖外牆那塊「蝠鼠吊金錢」霓虹招牌，上面寫有『囍』字，帶有吉祥的寓意，亦是高可寧家族的獨家設計。

「南昌押」於1月12日收到屋宇署發出招牌清拆令 ，指位於深水埗南昌街117號，2字樓面向汝州街的外牆一個伸出式招牌以及其支撐架，未有根據《建築物條例》第14條規定，事先經建築事務監督批准建築圖則，並取得其同意而進行。

屋宇署要求有關人士在告示發出30日內展開工程，拆除相關招牌及支撐架，並將有關範圍恢復原狀，工程須於展開60日內完成。