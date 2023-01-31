南昌押霓虹招牌拆卸在即　攝影師帶古董相機記錄舊香港

本港特色招牌正逐一被拆除，位於深水埗的著名地標「蝠鼠吊金錢」霓虹燈招牌「南昌押」，因違反《建築物條例》被勒令在2月中前拆卸。網上有傳招牌將於本月底清拆，不過今午（31日）所見，現場尚未架起棚架，店員不確定具體日期。



但天色未黑，街上已有多人想各自方法，去留住這個霓虹燈招牌。有人即場速繪，有人帶同數碼相機拍攝，也有婚姻攝影師帶同古董相機拍照，以大張菲林記錄將逝去的一幕。



政府1月12日通知南昌押須30日內拆除招牌

南昌押紮根在南昌街117街，為「典當業大王」之稱的港澳實業家高可寧開設，亦是其家族現存戰前大押最後一座，亦是唯一獲評級的歷史建築。旅發局更在網頁介紹表示，南昌押承載典當業輝煌一時的歷史記憶。

惟政府在1月12日向「南昌押」發出通告，指招牌已違反《建築物條例》，勒令須在30日內拆除招牌，並在60日內完成所有工程。網上有傳招牌將在月底拆卸，記者今午到現場未見棚架，並發現貼在門外的通告已被撕毀，店員表示今日並無拆除工程，又指不清楚確實拆除日期。

貼在門外的通告已被撕毀。（歐陽德浩攝）

「00後」青年感嘆上世紀特色買少見少

街上有約10名市民已在現場等待，更有婚姻攝影師帶同半世紀歷史的古董相機拍照。楊先生對招牌感到可惜，因此趁今日放假先到同日落幕的「棚仔」，即欽州街小販市場拍照，再到南昌街拍攝南昌押霓虹招牌。他笑說，由於所使用的菲林體積巨大，只帶了八張菲林，因此每張相須謹慎拍攝。

至於另一名攝影愛好者梁先生在IG得知消息後，亦專程由屯門到深水埗，只為拍下招牌最後的身影，並打算留至晚上拍攝亮燈的一刻。他自言作為「00後」，對香港的印象便是維港夜景、「東方之珠」及霓虹燈，因此對過去的特色逐一消失感到可惜。「可惜就一定喇，霓虹燈𠵱家都買少見少，但唔拆唔會有人嚟影。」

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市民不解政府重視旅遊業卻拆除文化古跡

速繪愛好者郭小姐早前已為梁添刀廠招牌留下畫作，今日亦趁入黑前，專程由港島到深水埗紀錄香港的歷史。她形容香港為奇怪的城市，不解為何政府重視旅遊業發展，卻忽視具歷史文化的古跡，批評政策非常矛盾。

她感嘆香港只着重經濟發展，在失去寶貴的事物後，才仿建虛有其表的新旅遊景點，例如囍帖街等。她認為「南昌押」霓虹燈並無需要拆卸，「佢又唔大舊，又唔阻車，又有歷史價值。點解要人拆啫？」