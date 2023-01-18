深水埗轉角唐樓「南昌押」招牌不保　 屋宇署勒令清拆本月拆卸

繼梁添刀廠日前拆卸招牌後，同區另一個三級歷史戰前轉角唐樓、屹立深水埗逾百年，屬香港三級歷史建築的「南昌押」，於上星期四（12日）收到屋宇署發出清拆令 ，指其懸掛於押舖外牆兩塊「蝠鼠吊金錢」形的特色霓虹招牌，違反《建築物條例》第14條規定獲批准建築圖則而興建，因此向招牌擁有人發出最後通牒，「南昌押」須於發信日30天內拆卸招牌。關注保育的FB專頁「維城觸蹟」亦引述消息指，招牌將於本月內告別大眾。



（圖片來源: 維基百科）

深水埗「南昌押」屬香港三級歷史戰前建築

深水埗「南昌押」位於九龍深水埗南昌街117號，屬戰前30年代的轉角唐樓，長長的走廊為嶺南走馬騎樓格局。目前屬香港三級歷史建築，於1920年代起便屹立於深水埗南昌街，原為當舖「同安大押」，後來於1950年代改名為「南昌押」後便一直沿用至今。

（圖片來源: Jeffrey Hui fb）

由為澳門「典當業大王」高可寧持有

翻查資料，「南昌押」由有「典當業大王」之稱的港澳實業家高可寧開設，樓高5層，以前供典當舖存貨之用。至於押舖外牆那塊「蝠鼠吊金錢」霓虹招牌，上面一定有個『囍』字，帶有吉祥的寓意，亦是高可寧家族的獨家設計。

違反《建築物條例》第14條規定 屋宇署限月內拆卸

關注保育的「維城觸蹟」FB專頁版主發文指，位於深水埗屬香港三級歷史建築「南昌押」，於上星期四（12日）收到屋宇署發出招牌清拆令 。據其引述的屋宇署在告示內容，指位於九龍深水埗南昌街117號，2字樓面向汝州街的外牆一個伸出式招牌以及其支撐架，未有根據《建築物條例》第14條規定，事先經建築事務監督批准建築圖則，並取得其同意而進行。

而根據屋宇署告示中的附圖，招牌主要字眼是「南昌押」屋宇署要求有關人士在告示發出30日內展開工程，拆除相關招牌及支撐架，並將有關範圍恢復原狀，工程須於展開60日內完成。