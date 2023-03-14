港鐵新款閘機面世　兼容多項電子支付　今年底引入信用卡付款

港鐵公布，由今日（14日）起，將陸續於馬場、坑口、康城及其他車站，安裝新款出入閘機。除了方便携帶嬰兒車、手推車及行李的乘客，亦提供更多電子支付選擇，包括八達通、單程車票及二維碼。港鐵期望最快於今年底，可引入以感應式信用卡支付車費。



感應式信用卡支付服務最快於今年底引入

港鐵表示，數年前已制定「自動收費系統的長遠資產更新計劃」，計劃向旅客提供更多電子支付選擇。其中包括為約2,400多部出入閘機，更換為新款及更纖巧的活板閘機，或在現有閘機加裝感應器。該新款閘機機身更纖巧，通道相比舊款更闊，方便携帶嬰兒車、手推車及行李的乘客。

港鐵公布由今日起，將陸續在馬場、坑口、康城及其他車站，安裝新款出入閘機，進一步提升多條線路的自動收費系統。不過現時先提供現有的付費乘車服務，包括八達通、單程車票及二維碼，至於感應式信用卡支付服務，則視乎工作進度而定，期望最快於今年底，可引入以感應式信用卡支付車費。

港鐵舊款閘機。（資料圖片／張浩維攝）

港鐵更新自動收費系統投入超過13億元

此外，港鐵並陸續提升站內客務中心的支付功能。現時會展、香港、九龍塘、北角、大窩口、南昌、上水、粉嶺及天水圍站，共9個客務中心，已接受電子支付，乘客可使用現金、八達通、二維碼電子錢包，或信用卡購買「全月通加強版」、「港鐵都會票」及港鐵精品等。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示，港鐵會不斷投入資源提升鐵路設施，持續提供「以客為本」的優質服務，公司將為自動收費系統的更新，投入超過13億元。隨著閘機安裝工程展開，期待不久後可進入包括信用卡支付的新紀元，未來讓旅程更便捷。