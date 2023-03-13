政府與大企業合作推328個海內外實習名額　港鐵提供倫敦工作機會

政府去年底公布的《青年發展藍圖》，提出進一步擴展各項境外青年實習和交流活動，包括擴大「企業內地與海外暑期實習計劃」的名額。政府今日（13日）宣布與24間大型企業合作，推出「企業內地與海外暑期實習計劃2023」，為香港青年提供328個內地和海外工作實習名額。

根據政府文件，328個實習名額涉及24間企業，大部份工作地點均為內地不同城市，但亦有個別企業去到外國工作，其中港鐵有名額前往英國倫敦及瑞典斯德哥爾摩，實習期長達8周。是次計劃的申請人須為專上學生，並屬香港永久性居民。



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參與企業增至24間 中銀（香港）共提供30個職位

民政及青年事務局表示，新一輪計劃下，參與的企業數目由上一輪的18間，增加至24間，合共提供的實習名額增至328個，遍布內地不同省市，包括多個大灣區城市、北京、上海、天津、成都、重慶等；海外國家則包括新加坡、泰國、印尼、菲律賓、英國及瑞典。另外，覆蓋行業亦較以往廣泛，包括金融服務、創科、物流、地產、零售、酒店和公用事業等。

根據當局的文件，各機構提供的職位數目並不相同，地點亦有異，當中最多的為中銀（香港），共提供30個職位，地點涉及北京、上海，以及印尼雅加達等。另外，港鐵亦提供亞洲以外的實習機會，除了北京、深圳、杭州等，亦提供英國倫敦及瑞典斯德哥爾摩的名額。

民青局局長麥美娟說表示，商界的反應非常熱烈，對此感到欣慰。她又指，感謝參與計劃的企業，承擔實習生的主要開支，包括交通及住宿費用等，並委派同事專門負責實習生的培訓及支援，相信計劃可培育一批了解國家發展、兼具國際視野的年輕人才。

是次計劃的申請人須為專上學生，包括副學位、學士學位及研究院課程，並屬香港永久性居民。實習期由今年6至9月，每個實習職位為期不少於六個星期，有關計劃及實習職位的詳情已上載於計劃的專頁。

「企業內地與海外暑期實習計劃 2023」報名要點：

．申請人須於網上申請表填寫個人資料、學歷、工作／實習／社會服務／課外活動經驗（如有）、專業資格（如有）、擬申請實習崗位的企業；

．以不多於400字作自我介紹及闡述為何對本實習計劃感興趣；

．每位申請人只可就計劃遞交一份網上申請表，最多可選報3間不同企業提供的實習崗位，一經遞交申請表，申請人不得就有關選擇作任何更改；

．有關企業在接獲申請後，可因應情況聯絡申請人進行遴選工作，包括可能要求申請人提供額外資料和進行面試／筆試等。

．企業自行決定是否取錄申請人，並會直接向申請人作出通知；

．3月28日（星期二）23:59 （香港時間）截止申請日期，凡逾期遞交或資料不全的申請，均不獲受理。