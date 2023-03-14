播錯國歌｜港協要求冰協交代三大提問　轟管理層拒會面

世界冰球錦標賽播錯香港所屬的國歌事件，警方正調查香港冰球協會。港協暨奧委會今日晚上發聲明，批評冰協至今尚無交代何時及何地向賽事主辦機構提供國歌、是否以硬件形式 （電腦硬碟或USB）把國歌交予賽事主辦機構、以及有否按《指引》第5段要求賽事主辦機構以書面確認收妥。



港協暨奧委會表示，多次聯絡冰協管理層要求會面，惟無獲正面答覆，促請冰協從速交代。



在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事，香港男子隊在分組賽出戰伊朗大勝，賽後播國歌時出錯播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》。（YouTube截圖）

世界冰球錦標賽第三級別賽事上月28日在波斯尼亞舉行，香港男子隊出戰伊朗隊大勝。但大會播國歌時，將反修例歌曲《願榮光歸香港》當作香港所屬的國歌，而非中國國歌《義勇軍進行曲》。

據了解，當日負責帶隊的領隊關婉儀已向警方錄取口供，稱已按港協指引在出發前，向主辦方提供政制及內地事務局官網的國歌連結，惜對方無法於相關連結順利下載國歌，故自行在網上搜尋致出錯。

要求交代何時何地交國歌、是否載在實際儲存裝置

港協暨奧委會表示，國歌和區旗是國家和特區的象徵，維護國歌和區旗尊嚴是大是大非的議題，需各體育總會通力合作，遵從《指引》的相關要求，方可有統一的處理標準。港協暨奧委會續說，惟事件發生至今，冰協提交的報告一直沒有交代三個問題：

於何時及何地向賽事主辦機構提供國歌；

是否以硬件形式 （電腦硬碟或 USB）把國歌交予賽事主辦機構；以及

有否按《指引》第5段要求賽事主辦機構以書面確認收妥。

港協暨奧委會又指，多次聯絡冰協管理層要求會面，惟對方一直沒有正面答覆。

港協暨奧委會說，《指引》第2段要求體育總會於出發比賽前，可向港協暨奧委會索取工具包，亦可於官方網站自行下載國歌及採購區旗，惟必須確保所使用的版本正確，港協暨奧委會就此盡量提供協助。《指引》提供的官方連結，旨在向體育總會說明可信靠並使用的官方下載渠道。而根據《指引》第3段，體育總會須主動聯絡相關的國際單項運動聯會(IFs)及亞洲單項運動聯會(AFs)，向他們提供正確版本的國歌，並於每次賽事確保使用的版本正確。如體育總會在下載國歌時遇到疑問，理應立即聯絡港協暨奧委會或相關政府機構；

港協暨奧委會又強調，絕對肯定冰協相關運動員和領隊在比賽過程中的付出，以及在播放國歌出錯事件上適時作出的行動和反應，且知悉相關賽事主辦機構已承認事件為人為錯誤所致，港協暨奧委會再次促請冰協從速交代詳情，讓港協暨奧委會以公平客觀的方式作出判斷。

據了解，當日負責帶隊的領隊關婉儀已向警方錄取口供，稱已按港協指引在出發前，向主辦方提供政制及內地事務局官網的國歌連結，抵埗後亦曾口頭詢問當地職員國歌是否正確，惟該職員以事務繁忙為由未作核實。波斯尼亞冰協職員隨後解釋，因未能從相關連結下載國歌，故自行在網上搜尋，結果出錯。

港協暨奧委會提供的國歌下載連結包括政制及內地事務局官網，及中央人民政府網站，惟登入後會連接至中央人民政府中文版「國歌曲譜、音頻、視頻下載」頁面，若按網頁右上方選擇英文版，則會跳至首頁。(中央人民政府網站「國歌曲譜、音頻、視頻下載」頁面截圖)

港協去年要求體育總會索取工具包 准下載正確國歌

港協暨奧委會去年11月向體育總會發出指引文件，指可向港協暨奧委會索取工具包，亦可於官方網站自行下載國歌及採購區旗，惟必須確保所使用的版本正確，港協暨奧委會就此盡量提供協助。

該連結包括政制及內地事務局官網，及中央人民政府網站，惟登入後會連接至中央人民政府中文版「國歌曲譜、音頻、視頻下載」頁面，若按網頁右上方選擇英文版，則會跳至首頁，要加以搜尋才能找到國歌。