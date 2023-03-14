播錯國歌｜冰球領隊：有提供下載國歌連結　主辦方無理會核對要求

冰球港隊上月底於波斯尼亞作賽擊敗伊朗，主辦方賽後播錯國歌，誤播反修例歌曲《願榮光歸香港》。港協暨奧委會事後質疑香港冰球協會未按指引索取國歌工具包，以及領隊沒有與主辦單位再次核實國歌，促詳細交代。



港隊領隊關婉儀發聲明向傳媒逐點回應，指有向主辦單位提供正確國歌連結，惟對方稱相關連結的英文版無法下載，遂透過維基百科自行搜尋。關又指，事前有按指引向大會提出要求核對國歌，但大會未有提供協助。她表示事發後已與波斯尼亞冰球協會進行會面及投訴，波斯尼亞冰球協會人員已就事件致歉。



在2月28日發生播錯國歌事件後，中國駐波黑大使季平（左一）在3月2日探望香港冰球代表隊，領隊關婉儀（左三）向季平表示維護國家尊嚴是應盡的責任，無論何時無論何地都有一顆中國心。（外交部圖片）

關婉儀點名波斯尼亞冰協職員拒騰出時間核實國歌

關婉儀向傳媒發出聲明，交代播錯國歌事件時序。她表示，在去年12月5日已電郵國際冰球總會副秘書長Ashley Ehlert，向其通知港協暨奧委會播放國歌最新指引，並附有國歌及香港區旗的網站連結，同日晚上對方回覆已收悉郵件，國際冰球總會活動經理Florian Mayer亦隨即將附件轉寄至波斯尼亞冰球協會等。

港隊2月25日抵達波斯尼亞，關婉儀指曾前往比賽場地檢視及確認懸掛的區旗無誤，另口頭詢問波斯尼亞冰協職員Mirzet Hodzic，要求核實檔案歌曲是否正確的中國國歌。關表示，對方當時回應稱「okay（可以）」，但指Hodzic其後以事務繁忙為由，未有騰出時間核實。

關婉儀展示手機短訊，指波斯尼亞冰協職員Mirzet Hodzic核實檔案歌曲是正確的國歌。

及至比賽當日，大會播錯國歌，球員即時做出「T」字手勢示意停播。關婉儀指，由於已按指引預先下載國歌，故錯播後兩分鐘內，能向主辦單位播放正確國歌，及要求主辦單位搜尋「China National Anthem」（中國國歌）播放。

冰球港隊上月底於波斯尼亞作賽擊敗伊朗，主辦方賽後播錯國歌。(資料圖片)

關婉儀：指引非必須索取載有國歌檔案工具包

關婉儀又反駁未有領取工具包之說，她引述港協暨奧委會指引指，根據其理解，體育總會可在出發比賽前索取載有國歌檔案的工具包，亦可於中央政府下載國歌使用，冰協遂選擇港協暨奧委會提供的政制及內地事務局國歌連結，供大會下載歌曲。不過她指該連結會轉至中央人民政府「國歌曲譜、音頻、視頻下載」頁面，但點擊右上方選擇英文版時，則會跳回至中央人民政府官網，令大會無法下載正確國歌，亦未有與冰會職員聯絡，遂自行於互聯網搜尋，終致出錯。

關婉儀表示，事發後已與波斯尼亞冰球協會進行會面及投訴，要求他們作出解釋，波斯尼亞冰球協會人員再次表示，是透過維基百科以「Hong Kong Anthem」進行搜尋及下載錯誤歌曲，就事件道歉。