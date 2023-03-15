播錯國歌｜冰球領隊關婉儀向港人致歉　非拒回應港協：比賽個接個

上月底在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事，香港男子隊出戰伊朗隊賽後大會將中國國歌播錯為反修例歌曲。當時帶隊的港隊領隊、香港冰球協會關婉儀今日（15日）在商台錄音回應中，兩次向香港市民道歉，多謝廣大市民關心以外，重申香港冰球隊上下絕對尊重國家及致力維護國家尊嚴。



目前身在南非帶隊出賽的關婉儀重申，有準時向港協暨奧委會交報告，強調並非不想回應港協追問，而是首先希望處理好港隊賽事：「不是不想回應，但賽事一個接一個，時間倉促。」



目前身在南非帶隊出賽的關婉儀重申，在波斯尼亞世界冰球錦標賽賽前，有口頭詢問波斯尼亞冰協職員要求核實檔案歌曲是否正確的中國國歌，對方當時回應稱可以，但直至港隊勝出後也找不到對方：「行勻成個冰場都見唔到佢（波斯尼亞冰協職員）。」關婉儀強調會確保類似事件不會再發生，希望大眾續為年青人（香港冰球隊）打氣。



在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事，香港男子隊在分組賽出戰伊朗大勝，賽後播國歌時出錯播錯反修例歌曲《願榮光歸香港》。（YouTube截圖）

關婉儀繼昨（14日）向傳媒發出聲明後，今再在約2分鐘的錄音中回應事件，她先感謝廣大市民對關心香港冰球隊的關心，並就事件向廣大市民及港協暨奧委會致歉，重申香港冰球隊上下絕對尊重國家及致力維護國家尊嚴。

關婉儀重申，冰協在事件後有準時向港協暨奧委會提交報告，但香港冰球隊之後仍有賽事，她今次錄音時亦已是南非時間凌晨2時許，至於港協暨奧委會對報告的追問，關指並非不想回應：「賽事一個接一個，想做好比賽準備同安排先。」

據關婉儀昨日聲明交代的播錯國歌事件時序。她表示，在去年12月5日已電郵國際冰球總會副秘書長Ashley Ehlert，向其通知港協暨奧委會播放國歌最新指引，並附有國歌及香港區旗的網站連結，同日晚上對方回覆已收悉郵件，國際冰球總會活動經理Florian Mayer亦隨即將附件轉寄至波斯尼亞冰球協會等。

關婉儀今補充，有把附有正確國歌的連結儲存於自己手機，以便一旦鵲需要時供主辦單位下載，在波斯尼亞世界冰球錦標賽賽前，亦有口頭詢問波斯尼亞冰協職員要求核實檔案歌曲是否正確的中國國歌，對方當時回應稱可以，但直至港隊勝出後也找不到對方：「行勻成個冰場都見唔到佢（波斯尼亞冰協職員）。」