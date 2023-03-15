消委會｜毛孩保險保費大不同　總覽各項計劃保障範圍、收費水平

不少人都會視家中寵物為自己兒女，亦有人會選擇為家中毛孩投保，一旦有需要時可以得到最適切的治療。消委會調查市面上23個寵物保險計劃，發現即使寵物的品種和年齡相同，以8歲阿拉斯加雪橇犬為例，一年最貴保費可達17,352元，於不同公司投保的保費差距可多達1.2萬元。



消委會又提醒，於不同公司投保的保障範圍不盡相同，如當中有逾兩成計劃的醫療保障範圍只涵蓋獸醫診症費用及處方藥物等，而手術相關或住院等費用則不在保障範圍內，保費亦相對便宜。大部分計劃賠償寵物住院不少於連續12小時的費用，但亦有計劃只賠償「過夜」住院費用，即留院時間必須橫跨午夜12時。



近年不少人都會為自己的寵物投保，惟消委會今年首兩月接獲兩宗寵物醫保的投訴，與去年同年多一宗，去年全年亦接獲3宗投訴，2021年有8宗。有見及此，消委會早前調查了市面上7間保險公司共23個寵物保險計劃，發現即使寵物的品種和年齡相同，於不同公司投保的保費可有大不同。

消委會摸擬三種常見的貓狗品種，就不同年齡包括1歲、5歲及8歲於各大公司投保，當中8歲阿拉斯加雪橇犬為例，一年保費最高可達17,352元，而最低則為4,798元，保費差距最多可逾12,000元。相反，5歲的柴犬保費差距則相對較少，一年保費最高可達7,552元，而最低則為4,034，保費差距約3,500元。

消委會摸擬三種常見的貓狗於各大公司投保，當中8歲阿拉斯加雪橇犬為例，一年保費最高可達17,352元，而最低則為4,798元，保費差距最多可逾12,000元。（資料圖片／鄧倩螢攝）

調查亦發現，不同品種的貓隻保費未見有重大分別，但年齡對貓隻的保費仍有些影響，差異最大的是8歲的貓隻，最高為$8,741，最低則只需$2,827，相差約兩倍。

消委會亦發現，近八成寵物保險計劃的最高投保年齡為8歲，餘下5個計劃可以接受最高11歲或12歲的寵物投保，包括藍十字（亞太）保險 及One Degree Hong Kong的保險計劃，而除藍十字（亞太）保險和保誠財險會向1歲以下的寵物收取較高的保費外，其餘計劃的保費一般會隨著寵物的年齡增長而相應增加。

另外，投保方面，投保的貓隻品種基本上沒有限制，惟狗隻方面，大部分保險公司會列明某些屬於危險狗隻或其混種狗隻均不受保，例如阿根廷杜告犬、巴西非拉犬、日本土佐犬 、比特鬥牛犬及藏獒等。

另外，消委會又提醒市民，儘管是次調查的全部寵物保險計劃均提供醫療保障，惟不同計劃的保障範圍和保障項目定義會有差異，如當中有逾兩成計劃的醫療保障範圍只涵蓋獸醫診症費用及處方藥物等，而手術相關或住院等費用則不在保障範圍內，其保費亦相對便宜。

投保方面，狗隻方面，大部分保險公司會列明某些屬於危險狗隻或其混種狗隻均不受保，例如阿根廷杜告犬、巴西非拉犬、日本土佐犬 、比特鬥牛犬及藏獒等。（GettyImage／Laures）

即使表明會保障手術費用，但包括費用亦可能列入不保事項，以藍十字（亞太）保險的「門診及手術費用」為例則包括使用義肢的費用，惟OneDegree Hong Kong及保誠財險 等則把義肢列入不保事項中。

另外，大部分計劃賠償寵物住院不少於連續12小時的費用，但亦有計劃只賠償「過夜」住院費用，包括OneDegree Hong Kong，即留院時間必須橫跨午夜12時。除了醫療保障外，近九成（20個）保險計劃涵蓋第三者責任保障，保障額由最低$300,000至最高$3,000,000不等，另有三成計劃（7個）提供海外保障。

消委會亦提醒，大部分寵物保險與一般個人醫療保險相似，均設有自負額，即是投保人向保險公司提出索償時，須自行負責的金額或金額比率，而消費者最終須支付的金額有可能較自負額高。

是次調查中，七間保險公司中只有「中國太平保險」的醫保不設自負額，其餘計劃的醫療保障均設不同百分比的自負額，由10%至50%不等。

有10個計劃，包括藍十字（亞太）保險、富衛保險、利寶國際保險和保誠財險，是採用固定百分比計算自負額；OneDegree Hong Kong的自負額是取決於受保寵物是否在其「網絡醫生」接受治療，如透過「網絡醫生」接受治療，自負額為10%，而「非網絡醫生」的自負額為30%；其餘均以寵物的實際年齡掛勾。

消委者建議消費者，於投保前亦應了解清楚不受保項目，例如一些已存在或已出現病徵的狀況、絕育手術、治療先天性疾病等等。另外，即使保險計劃聲稱「保證續保」、「提供終身保障」或 「續保時不設年齡限制」，亦不代表於續保時，計劃的保障內容必定會維持不變。消費者於投保前宜多查詢和比較才作決定。