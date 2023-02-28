廉署起訴太平人壽保險代理及妻子　涉虛假月入投保　騙49萬佣金

廉政公署今（28日）落案起訴太平人壽保險代理及妻子，指保險代理涉嫌隱瞞其妻子月入為10萬元，意圖詐騙而誘使太平人壽批核一份保單。



廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現周嘉瑩任職護膚品店主管，月入少於47,000元。如太平人壽知悉投保申請表載有虛假資料，便不會批核周嘉瑩的保單，以及向邱紹基發放佣金及業績獎金共約49萬元。二人已獲廉署准予保釋，以待星期四（三月二日）在東區裁判法院答辯。



廉署展開調查，拘捕三人涉串謀詐騙。（資料圖片）

37歲被告邱紹基案發時為中國太平人壽保險（香港）有限公司（太平人壽）保險代理，他於2019年2月向太平人壽提，交了一份投保申請表，他及其妻子周嘉瑩分別為申請的經手代理及申請人。

謊稱妻子月入10萬

廉署指，邱紹基及周嘉瑩涉嫌於2019年2月中至2021年3月中期間，向太平人壽偽稱37歲任職護膚品店銷售經理的周嘉瑩，每月收入為10萬元，並意圖詐騙而誘使太平人壽批核一份保單。

廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現周嘉瑩雖任職護膚品店主管，惟月入少於47,000元。如太平人壽知悉投保申請表載有虛假資料，便不會批核周嘉瑩的保單，以及向邱紹基發放佣金及業績獎金共約49萬元。

廉署因而在今日起訴兩人一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。二人已獲廉署准予保釋，以待星期四（三月二日）在東區裁判法院答辯。太平人壽在廉署調查案件期間提供全面協助。