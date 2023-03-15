屋宇署設專責審批組　針對500伙以上大型住宅項目提供便利措施

政府早前公布的《施政報告》曾提及會設專責審批組，加快審批建築圖則。屋宇署今日（15日）公布，已成立7個專責審批組，他們會針對500個或以上住宅單位的大型私人住宅項目，在項目早期提供便利措施，高級人員亦會適時參與其中。另外，署方在本月下旬會發出修訂作業備考，減少一般建築圖則首次呈交申請時所需的資料項目，由約140項減至少於100項。



屋宇署發言人指，針對500個或以上住宅單位的大型私人住宅項目，7個專責審批組將積極協助，在項目早期提供便利措施，高級人員亦會適時參與其中。

相關便利措施包括與申請人在呈交圖則前舉行會議、協助他們擬定符合《建築物條例》及其附屬法例規定的合適設計方案、與其他政府部門聯繫，以解決對有關發展項目至關重要的問題，如涉及決定地盤分類及撥作公眾行人通道的範圍。

冀八成建築圖則於首兩次呈交時獲批

發言人續說，屋宇署的目標是約八成一般建築圖則可於首次或第二次呈交申請時獲得批准，也會極力鼓勵申請人及早、甚至在提交圖則申請之前聯絡專責審批組，以認定需關注的事項和探討可行的方案。

​另外，屋宇署將於本月下旬發出修訂作業備考，將大幅縮減約百分之30於首次呈交一般建築圖則申請時所需要的資料項目，即由約140項減至少於100項。該些資料可以延遲至隨後審批階段時才呈交，如在上蓋工程動工前和在申請入伙紙前。

發言人指，因為申請所需的細節減少，申請人可在準備首次呈交一般建築圖則時節省資源和時間，並可避免因修改建築設計而白費工夫，在迅速取得一般建築圖則的首次批准後，便能進一步制定其設計，盡早開展工程，從而加快整個發展流程。