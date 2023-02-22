屋宇署倡更新排水規例　廁所須裝地台隔氣彎管　自動補充水封

新冠疫情爆發期間，不少住宅單位因改動喉管，出現大廈病毒傳播。發展局及屋宇署今日（22日）提出建議，更新《建築物條例》排水規例，強制規定廁所及浴室設置隔氣彎管地台去水口，並須自動補充隔氣彎管的水封；排水渠或污水渠的通風管須延伸高於屋頂3米；為低層單位設獨立喉管，以防高層沖廁造成污水倒灌。



發展局及屋宇署建議，更新《建築物條例》排水規例，強制規定廁所及浴室設置隔氣彎管地台去水口。（立法會文件）

根據政府提交立法會發展事務委員會文件，建議更新《建築物條例》下排水相關規例，以效能為本的標準為設排水系統的設計提供更大彈性。

就清水管設計，當業內人士向建築事務監督顯示，其設計的排水管數目和大小足以有效排送清水後，將不受現行規例內的排水管數目和大小規範。

政府建議強制規定在每間設有便溺污水設備的廁所及浴室，設置配以合適隔氣彎管的地台去水口。（資料圖片／梁鵬威攝）。(黃舒慧攝)

現時，法例並無規定必須設置地台去水口，文件建議強制規定在每間設有便溺污水設備的廁所及浴室，設置配以合適隔氣彎管的地台去水口，以及規定廁所洗手盆、浴缸或花灑沐浴間，自動補充地台去水口隔氣彎管的水封，以防止因蒸發作用而造成水封乾涸，有助防止濁氣通過地台去水口已乾涸的水封，散發至處所內。

文件亦建議，任何排水渠或污水渠的通風管，須向上伸至適當的高度和位置，以免濁氣從通風管散發至建築物內，而通風管開口與可到達的屋頂的距離，由現時指明的不少於 1 米，增加至不少於 3 米。

另外，為免低層單位因高層沖廁引起壓力波動出現倒灌，建議提升排水系統的設計，為排水豎管在不同間距提供足夠的對流通風，並為低層單位設置獨立喉管，與高層單位所接駁的主排水豎管分開。