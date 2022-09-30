外傭最低工資加2.2%至$4730　10.1起新約生效　業界︰較預期低

勞工處今日（30日）宣布，本港外籍家庭傭工（外傭）的「規定最低工資」將由現時每月4,630元增加至4,730元，調高2.2%，於明日（10月1日）起簽訂的所有外傭合約生效。根據聘用外傭的「標準僱傭合約」，僱主必須為外傭提供免費膳食，但僱主亦可選擇以膳食津貼代替，該膳食津貼將由現時每月不少於1,173元，增加23元至不少於1,196元。



香港僱傭公會主席陳東風表示，對調整幅度感意外，認為加幅太低。香港僱傭代理協會主席張結民指，現時外傭薪酬市價已有所回落，然而航班數量少，導致外傭仍供不應求。



已簽合約依現時工資 須最遲10.28送到入境處處理

政府發言人說，政府會定期檢討外傭的「規定最低工資」，今年的檢討按既定機制，仔細考慮了香港過去一年的整體經濟和勞工市場情況，以及本港的短期經濟前景，包括2019冠狀病毒病疫情所帶來的影響；在考慮上述因素、僱主的負擔能力和外傭生計後，政府決定調整「規定最低工資」水平。

在今日或之前按現時每月4,630元的「規定最低工資」和每月不少於1,173元的膳食津貼簽署的外傭合約，仍可於10月28日（星期五）或之前送抵入境事務處處理。這項安排可讓僱主有充足時間將已簽訂的合約送交入境處完成有關申請程序。

本地有經驗外傭月薪約5,000至5,500元 遠超最低工資

陳東風表示，對於最低工資水平調整幅度有點意外，「雖然估計政府不會調整太多，也不至於這麼少。」他說，業界估計會調整到4,800至4,850元之間。陳東風還表示，市場上有經驗的外傭工資早已超過此數，通常在5,000至5,500元左右；而從海外新聘請的外傭，則大多數以基本工資為準。

航班數量少致外傭仍供不應求

香港僱傭代理協會主席張結民則認為，今次調整對市場影響不大，「主要係新（簽訂）合同要加人工，舊嘅外傭就唔洗」。他又稱，有經驗的外傭薪酬，早已超過4,730元。

本港早前因檢疫設施問題面臨外傭荒，有僱主出1萬元月薪搶人，如今人手短缺問題已逐漸緩解。張結民說，「3+4嘅時候外傭人工就已經開始恢復咗(以往水平)，無以前咁高。」他續說，檢疫政策放寬至0+3後供求關係有改善，「𠲖家恢復得好犀利，大部份外傭都剩係多（正常市價）一成，有啲多兩成。」

張結民又稱，「如果班機足夠，（外傭供應）會慢慢正常返。」他指，現時海外抵港航班不足，「得以前嘅三分一」，機票價錢難以負擔，很多僱主在本地找完約待聘的外傭。