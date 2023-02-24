外傭團體立法會外抗議　不滿顏汶羽議案及葛珮帆言論歧視　促道歉

民建聯立法會議員顏汶羽早前提出「完善外籍家庭傭工政策」議員議案，同屬民建聯的另一議員葛珮帆則撰文促請改善外傭政策，但兩者同引起外傭不滿。多個外傭團體今早（24日）到立法會外抗議並遞交聯署信，要求兩人停止對外傭「種族主義襲擊（racist attacks）」，批評他們將外傭視如商品是不可接受，又指外傭不會輕易提早中止合約，要求兩人公開道歉。



顏汶羽回應表示，感謝外傭團體關注，並稱在立法會提出議案是希望引起社會對外傭政策的關注，他歡迎社會各界提出不同意見，並重申建議未能如期完約的外傭須七天內離港，其後兩年不可再申請來港工作，焦點是針對沒有合理原因而「斷約」情況，目標是打擊「跳工」，相信不會對一般外傭權益構成重大影響。



多個外傭團體今早（24日）到立法會外抗議並遞交聯署信。（亞洲移居人士聯盟提供）

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團體不滿兩人言論如同視外傭如商品

亞洲移居人士聯盟（AMCB）今早聯同多個外備團體到立法會抗議，並遞交有71個外傭組織簽署的聯署信，要求顏汶羽及葛珮帆停止「種族主義襲擊（racist attacks）」外傭，指兩名議員的言論如同視外傭如商品，認為這些態度是於香港社會是不可接受。

聯署信續批評顏汶羽提出有關「完善外籍家庭傭工政策」議員議案，當中要求外傭辭職後7日須離開香港的建議是一種倒退，將香港帶回奴隸制時代（regressive and bringing Hong Kong back to the age of slavery.）。

團體強調外傭不會輕易提早終止合約

外傭團體在信中形容跳工是錯誤、虛構的故事（Job-hopping is a myth, a make-believe story.），表明外傭如果提早終止合約，便要在14日內離開香港，且要向中介支付巨額費用，其後要失業6至8周，祈禱再獲發工作簽證，所以外傭不會輕易提早終止合約。外傭團體要求兩人就對外傭的不尊重公開道歉，並敦促他們未來提出議案應同時保護僱主及外傭。

顏汶羽。（資料相片／周智堅攝）

顏汶羽：議案希望引起社會對外傭政策的關注

顏汶羽回應事件時表示，感謝外傭團體的關注，並稱在立法會提出議案，是希望引起社會對外傭政策的關注與討論，歡迎社會各界提出不同的意見。

他引述數字指2021年，因懷疑「跳工」被轉介至特別職務隊跟進的申請高達5,844宗，而被拒絶的申請則有2,833宗，數目接近2020年被拒申請總數的九倍，各界關注外傭「跳工」的情況。

顏汶羽指建議未如期完約外傭須七天內離港是打擊「跳工」

他也重申，建議未能如期完約的外傭須七天內離港，其後兩年不可再申請來港工作，焦點是針對沒有合理原因而「斷約」的情況，目標是加強打擊「跳工」，相信不會對一般外傭的權益構成重大影響。

葛珮帆認同外傭對香港貢獻大：點會歧視佢哋？

葛珮帆表示認同外傭對香港貢獻大，自言母親家中也僱用同一外傭多年，大家關係如同家人，明言「我又點會歧視佢哋？」她續批評，有個別報道斷章取義令外傭誤解，引起今次矛盾。

她又表示，近年收到不少投訴涉及外傭跳工、外傭驗身報告不真確、不良中介為僱員介紹不合資格的外傭等問題確實存在，強調只是希望改善政策，保障勞資雙方，絕對無意歧視或抹黑外傭群體。