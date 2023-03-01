前僱主涉靠近聞體香及說「幫他生小孩」　平機會今代表外傭提訴訟

平機會今日（1日）代表一名外傭提出法律訴訟，指其前僱主涉多次性騷擾，例如在洗澡後靠近嗅其頭髮和身體香味，不斷言語要求發生性行為，並說出粗俗性言論，如「希望幫他生小孩」等，疑觸犯《性別歧視條例》。平機會指，2020至2022年期間，共獲504宗性騷擾的投訴，期望本個案可透過法庭加強公眾意識。



3月1日，平機會代表一名外傭提出法律訴訟。（資料圖片）

僱主涉在外傭洗澡後聞其髮香及體香

平機會今日根據《性別歧視條例》代表一名外籍家庭傭工，向區域法院提出法律訴訟。申索人稱在受僱於前男性僱主期間，多次被性騷擾，包括在她洗澡後，靠近嗅其頭髮和身體的香味。

該外傭又指，前僱主不斷要求發生性行為，又作出其他粗俗的性言論，例如「希望幫他生小孩」等。惟在外傭多次拒絕後，前僱主變得憤怒，以嚴厲的辱罵語言要求發生性行為。

《性別歧視條例》涵蓋僱傭範疇內所發生的性騷擾行為。（資料圖片）

平機會2020至2022年接獲504宗性騷擾投訴

平機會指，注意到僱員在工作期間，遭受性騷擾的個案仍然相當多。2020至2022年期間，共獲504宗性騷擾的投訴，佔整體《性別歧視條例》投訴約51%。

平機會強調消除性騷擾為重點工作之一，希望本個案透過法庭，可加強公眾意識，並提醒僱主在工作期間，對任何僱員包括外傭，作出性騷擾是違法的行為，並會帶來嚴重的法律後果。

《性別歧視條例》涵蓋性騷擾僱傭

平機會根據《性別歧視條例》指，「性騷擾」指任何不受歡迎而涉及性的行為。在相關情況下，可預期該名被騷擾者感到受冒犯、侮辱或威嚇。性騷擾包括不受歡迎的性要求、獲取性方面好處的要求、以及涉及性的行徑。《性別歧視條例》涵蓋僱傭範疇內所發生的性騷擾行為。