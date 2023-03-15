簡約公屋｜何永賢與劏房戶齊吃飯盒　同行明哥：地方大可一齊食飯

立法會財委會將於周五(17日審議簡約公屋撥款。房屋局局長何永賢近日頻頻宣傳簡約公屋，她今日(15日)在其Facebook上載片段，到深水埗「北河同行」跟「明哥」陳灼明買午餐飯盒，並與明哥及數位劏房戶在簡約公屋的示範單位吃飯盒。明哥讚簡約公屋「環境好、地方大」，認為如劏房戶可搬進簡約公屋，就可有地方一起吃飯。



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一同往簡約公屋示範單位參觀兼午膳

房屋局局長何永賢近日頻頻宣傳簡約公屋，她今日(15日)在其Facebook上載3分半鐘的片段，可見她到訪深水埗以派飯予露宿者聞名的「北河同行」，向在場的明哥購買6個飯盒，並指要與劏房戶到簡約公屋示範單位參觀，順道午膳，明哥表示欲跟何永賢一同與劏房戶午膳。

何永賢與明哥到達示範單位，與在場劏房戶討論他們的劏房租金。有劏房戶指自己一家四口以5,000元的月租，租住於約100平方呎的單位，但子女開始長大，需要私人空間。何永賢就指他們參觀的是4至5人單位，可供在席的劏房戶申請。

片段中後段有劏房戶指自己居住環境細小，希望盡快入住簡約公屋，而明哥亦在片尾指，如果劏房戶能搬進簡約公屋，「環境好咗，地方大咗，租金又平咗」，認為劏房戶再不用因為地方細，而不能一起吃飯。他指簡約公屋的價值，就是「一家人齊齊整整，享受溫飽」。