簡約公屋｜元朗選址涉濕地政府重用舊環評　環團：違原意破壞生態

簡約公屋其中兩幅選址屬於私人土地，由新鴻基發展借出的元朗攸壆路地皮，北部地盤位處濕地緩衝區，與濕地保育區的漁塘非常接近。環保署早前透露，選址毋須再做環評，會重用新地在2014年提交的環評報告，直接申請環境許可證。

長春社比對該份近10年前批出的環評報告與擬議簡約公屋的細節，發展規模已大增，亦會「踩入」被否決發展的北部地盤。他們向政府提出六大質疑，包括現有發展將進一步破壞生態，在環評程序上亦有違原則，批評當局在批出有關豁免做環評的決定欠缺透明度，而房屋局亦無交代如何向城市規劃委員會申請臨時改劃等，憂慮會再次出現「先破壞，後發展」的問題，變相為發展商「開路」。

房屋局連同發展局及環保署、建築署及規劃署回應，指該地段是「低生態重要性」，又強調簡約公屋是臨時用，與發展商日後的發展無關，兩個項目性質不一樣，不應視簡約公屋作為日後永久發展必定獲批的條件。



周藹銓（左）表示，元朗簡約公屋項目除了密度大增，亦擬將地盤由南部擴展至北部，憂慮新的發展將於環境造成更大影響，惟當局至今未有交代應對方案。右為長春社公共事務經理吳希文。（林穎嫺攝）

「簡約公屋」元朗攸壆路選址：



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房屋局早前已揀選元朗攸壆路地皮，作為簡約公屋的其中一個選址，項目毗鄰錦繡花園，佔地約8.9公頃，將會以組裝合成建築法興建3層高的樓宇，提供2,100個住宅單位，最快今年底動工，預料2025年第一季便可落成入伙。

攸壆路地皮由新鴻基地產借出，現時為「康樂」和「住宅（丙類）」用途，該地皮多年申請改劃發展住宅，2014年已完成環評報告，改劃方案亦在兩年後獲城規會「開綠燈」，新地去年5年另提改劃申請，擬建單位數較已獲批的方案大增逾22倍，有關申請未成功闖關，便已借出土地發展簡約公屋。

地皮的北面地盤位處濕地緩衝區，與濕地保育區非常貼近，最新的環評報告亦顯示，該處一帶錄得不少雀鳥，集中在地皮對出的牛潭美排水道，單是瀕危的黑臉琵鷺已多達46隻。長春社上月曾兩度實地視察，亦發現在排水道有10隻黑臉琵鷺和其他屬冬季候鳥，顯示該處為冬季候鳥的飛行路線，具生態價值。

不過，由於政府已「精簡」環評程序，環保署早前明言，簡約公屋項目可利用2014年的環評報告，直接為工程項目申請環境許可證，毋須再另做環評。長春社比對該份近10年前的環評報告，發現新地兩個涉及發展北部地盤的建議都已被否決，僅容許集中在南面地盤發展住宅，地積比和高度限制分別以0.2倍和6.6米封頂，可提供的單位為106伙，惟簡約公屋的規模遠超當年的規限，單是單位數目已相差近20倍，高度限制亦大幅放寬31.8%。

長春社公共事務主任周藹銓表示，元朗簡約公屋項目除了增加發展規模，南、北兩個地盤都會「用盡」發展，擔心新的發展將於環境造成更大影響，尤其是對瀕危或冬季候鳥的影響，包括影響雀鳥覓食習慣、飛行路線及增加鳥撞風險，惟當局一直無交代如何處理對環境的影響。

她說，環保署一直無交代豁免申請項目做環評的基礎和理據，批評做法欠缺透明度，並質疑當局擬用兩個規模截然不同的環評報告，為現有計劃「開路」的做法或有違《環評條例》。

長春社翻查分區計劃大綱圖，現時列明「附屬康樂用途的住宅樓宇」的地積比率以0.2倍封頂，而建築物高度限制亦不可超過6米，擬議簡約公屋的建築物高度已超出45%，亦有違「禁止在地帶內進行新發展」的限制。

「簡約公屋」八個選址：



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周藹銓強調，攸壆路地盤本身是濕地緩衝區，北邊非常貼近濕地保育區的魚塘，而當局的規劃指引訂明，濕地緩衝區原意是「保護濕地保育區內的魚塘和濕地的生態完整，並禁止進行會對濕地保育區內的魚塘的生態價值帶來負面干擾影響的發展」，質疑簡約公屋偏離原有規劃原意。

濕地緩衝區上建設物的臨時用途或發展，若為期超過3年，須根據圖則的規定向城規會申請許可。雖然房屋局早前已表示，會就此項目向城規會提交臨時改劃申請，惟長春社批評，當局一直未有交代申請改劃的細節，包括會否按規定申請許可。周藹銓又提到，元朗過渡性房屋項目以不多於3年期，向城規會申請臨時許可，以規避大綱圖的限制，並在限期屆滿後再三續期，憂慮當局同樣會利用漏洞逃避規劃限制。

「簡約公屋」八個選址：



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房屋局連同發展局及環保署、建築署及規劃署綜合回應質疑，指該地段是「低生態重要性」，因為2014年的環評報告顯示生態價值被評為「非常低」至「低至中等」，而建築署已委聘顧問核實該地段的生態狀況，確認近10年前的環評報告結論「仍然有效」。

當局又強調，簡約公屋是臨時用，與發展商日後的發展無關，兩個項目性質不一樣，不應視簡約公屋作為日後永久發展必定獲批的條件。

政府又指，會適時就「簡約公屋」項目在三年的規劃許可有效期屆滿後，若須延續有關用途，政府會申請續期（為期不超過三年），又指城規會會按法定程序處理規劃許可的續期申請。