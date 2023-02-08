簡約公屋｜建造業議會籲不應糾纏於造價　料最終成本會較預算為低

簡約公屋造價及啟德世運道選址惹爭議，立法會工務小組委員會今早（8日）通過項目，將交財委會審議。建造業議會主席何安誠下午認為，當局應加快興建簡約公屋改善劏房户的住屋困境，而非浪費時間在造價糾纏。他續指，有信心做好簡約公屋的設計後，最終成本會較現時預算少。



▼1月30日 簡約公屋示範單位曝光▼



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建造業議會主席何安誠（左）表示，社會應着眼於改善劏房户居住環境，而非在簡約公屋造價上糾纏。（林穎嫺攝）

何安誠：將幸福感、宜居環境畀返劏房戶

何安誠在傳媒茶聚被問及對簡約公屋造價爭議看法，他認為，劏房環境惡劣，並非用價錢可以衡量，故建造業界應着眼做好三萬個簡約公屋的工程，將設計做好，以加快工程上馬：「除咗係錢之外，我哋係將個幸福感、將宜居嘅環境畀返劏房，畀返希望佢哋，所以我唔希望成日喺價錢上糾纏。」他續指，將3萬個簡約公屋單位標準化後，造價便可較現時的預算低，屆時便可對市民有交代。

建造業議會今日亦公布《建造業人力預測報告》，預計今年業界人手短缺問題可多達15%，未來幾年情況會進一步惡化。建造業議會執行總監鄭定寕指，議會近年已加強組裝合成建築法（MiC）等技術的人才培訓，有信心有足夠人手興建簡約公屋。他續指，未來兩個月會與政府部門商討，如何能多管齊下，解決人手短缺問題。

▼簡約公屋八幅土地選址▼



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▼簡約公屋啟德世運道選址▼



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