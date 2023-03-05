簡約公屋｜何永賢以瓦杯比喻可重用　冀30年後有人會說曾受惠

房屋局局長何永賢表示，簡約公屋是投資社會，對居住劏房的小朋友影響很大，期望簡約公屋及過渡性房屋可以裁培很多未來人才：「我期望二、三十年後，會有一班朋友話，『其實我當年都住過簡約公屋同過渡性房屋㗎，讓我渡過咗細個個陣時好艱難嘅日子』。」



她又形容，以「組裝合成」建築化興建的簡約公屋不是「用完一次就掉嘅紙杯，而是一隻「瓦杯」，可以重用，又指改善劏房戶居住環境是責任，應立刻要做。



房屋局局長何永賢。（資料圖片／廖雁雄攝）

何永賢接受香港電台《舊日的足跡》節目訪問表示，政府宣布8個簡約公屋的選址後，附近居民有擔心很正常，她對此亦理解，認為所有發展項目都會有這個情況。

她說，由於規劃橫跨時空，社會要求會有變化，中間有很多事情需要調均是正常，重點是啟德第二個「核心商業區」（CBD2）的定位及大方向不會變，又指大家只會見到「愈嚟愈好」、「愈嚟愈實現」，如啟德車站廣場公園、啟德體育園等設施陸續落成，目前正一步步實現。

至於簡約公屋被指造價高昂，何永賢強調，簡約公屋是正在創造另外一個價值，倘簡約公屋可以及早改善劏房戶的生活，所節省的租金可以用於教育、健康，其實是「社會投資」。

有咁多嘅居民佢有需要一個住屋，而家個環境，例如有班小朋友，有班家庭佢而家係一個夜晚瞓覺甩牆灰嘅環境，個小朋友係個屋企入面想轉下身都扻到枱角，個小朋友可能會好䒐䒏，影響佢讀書、影響佢本身嘅成長同發揮。 房屋局局長何永賢

她又說，今天的過渡性房屋及簡約公屋可能栽培了未來很多人才，「我期望二、三十年後，會有一班朋友話，『其實我當年都住過簡約公屋同過渡性房屋㗎，讓我渡過咗細個個陣時好艱難嘅日子』有你唸下一個小朋友有5年時光，5歲到10歲，佢可以搬去一個咁嘅環，（影響）一世㗎。」

何永賢說，興建簡約公屋幫助劏房戶是責任，稱他們已經失落了5、7年，應該要投放資源幫助。她又指，這些簡約公屋可以重用，並以「南昌220」過渡性房屋為例，用以可以拆開再調走，指「組裝合成」建築法令房屋可以移動，「唔係用完一次就掉嘅紙杯，係一隻瓦杯，用足三十年都得」。

政府計劃興建簡約公屋解決公屋上樓問題，其中一個選址位於啟德世運道。（資料圖片／林靄怡攝）

目前未能輪候公屋的市民，過去可能已經居住在劏房超過5年，「如果呢5年唔動手，好啦橫豎十年長遠房屋策略都夠啦，咪等囉，等下個5年，即係話呢班朋友要再等多5年？」她說，未來5年倘有簡約公屋，保守估算可以為劏房戶節省共63億租金，強調簡約公屋是「即刻要做、即刻要處理」。

對於有意見認為，為何不把簡約公屋地段用之興建傳統公屋，何永賢指，這些地本來有自己的長遠用途，「如果我攞咗呢啲地起長遠公屋呢，佢本身嘅長遠用途就出現唔到㗎啦」。她以啟德世運道地段為例，長遠用途是商業用地，若取之興建長遠公屋，其商業用途則會被永遠被取替，當局希望保持這些土地長遠用途不變，但短時間內有空間時，則可借一個短期時空提供較好設施及劏房戶，不用他們等多五年。

同樣以「組裝合成」建築法興建的方艙醫院，命運又如何？何永賢表示，目前財政司副司長黃偉綸正研究中，待時機成熟時由他向大家公布。她提及，社區隔離設施可分為兩種，分別為設有共用洗手間，及每間房設有獨立洗手間，用途可以大不同，如共用洗手間的設施作為大學活動的營舍，用以短期使用，但長期使用則不方便。

房屋局局長何永賢。（資料圖片／張浩維攝）

何永賢表示，待公屋數量逐漸上升，下一個5年希望可以調節單位尺寸。不過，倘單位尺寸變大，上車門檻亦會提高，而公屋供應要因應不同市民的負擔能力，所以市場上永遠需要有不同選擇。至於未來公屋會否出現三房單位，她回應說，隨著未來「望遠啲」，加上北部都會區發展，「不是不可能」。

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