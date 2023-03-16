六旬兄涉36刀殺弟　母親指幼子脾氣差　怕房間被母佔用才住在單位

六旬雜工疑因電費爭拗涉斬弟36刀案，今（16日）在高等法院續審，控方讀出被告母親和妻子的書面口供，兩人均指兩兄弟關係不好，被告妻透露，胞弟不滿被告夫婦與母只付一半電費，他一人又要付另一半，認為並不公平，被告卻指胞弟與妻及兩子同住在單位時，他也是支付一半電費，又指胞弟連母親的電費也計算是沒有人性。被告母親指幼子脾氣不好，透露幼子一家申請得公屋後，其妻及兩子已搬走，幼子不想母親佔去其房，故繼續住在單位。母親又指兩名兒子中，長子較會關心她，又會陪她看病，希望長子能早日獲釋。



被告卜水強（65歲，酒樓雜工）否認謀殺，控罪指他於2019年9月25日，在香港謀殺其胞弟卜偉根（60歲，電工，下稱：胞弟）。

案發後警方帶走單位內兩名女子協助調查。(資料圖片)

胞弟妻兒申請得公屋後已搬走

控方讀出被告妻子黃偉岸的證供，黃稱與被告於2018年在內地相識，同年在港註冊結婚。翌年她取得雙程證，每次訪港都住在涉案單位。以黃所知，該單位以被告雙親名下登記，被告及其弟與及他們的父母，及胞弟的妻子和兩名兒子，均曾住在該處，後來胞弟妻兒申請到公屋搬走，但胞弟依居於該單位。

胞弟不滿要付單位一半電費

黃又指，被告兩兄弟關係不好，經常為水電費及供養父母等問題爭執。兩兄弟並非第一次爭拗，事發前一個月，胞弟已試過拒收被告電費，她問及原因時，胞弟稱他只得一人，不明為何支付被告夫婦和母親3人的電費。被告得知後曾問胞弟，他連母親的電費都要算上「有冇人性？」又指胞弟妻兒一家四口往在單位時，他也是一人支付一半電費，胞弟卻稱，若被告不願交電費，他會自己交。

被告有放下現金胞弟未有取走

案發前一日，胞弟如常將電費單放在櫃桶上，該電費單為1,414元，被告留下720元現鈔。翌日，她發現電費單已被取走，但現鈔仍在，遂致電被告，被告稱他會處理。其後，黃外出用膳，離家前取走了該些現鈔。

被告回家開燈不果與弟爭執

及至晚上10時半，被告與黃回家，母親指家裡一度停電，胞弟曾經搶修，但被告房依然無電力供應。被告到睡房開燈不果，再去檢查電源總掣，仍不能恢復電源，便往找胞弟，黃指胞弟當時很憤怒，被告問他為何要關掉電源，並指胞弟可以不付電費，但單位屬於母親，他把電費算上母親的份是沒有「人性」。雙方繼而口角，被告稱要報警，又著胞弟叫妻子過來檢查電費。

兩兄弟進房傳來打鬥聲

黃其後看到胞弟將被告推到飯桌，飯桌撞到母親。胞弟再拿出一張凳兩度擊向被告，被告拿起玻璃煲蓋抵擋，煲蓋玻璃裂開碎片掉落一地。黃怕母親受傷，將她安頓在沙發上，轉身見兩兄弟走入胞弟睡房，並傳出打鬥聲。

被告叫妻通知酒樓不能再上班

3分鐘後，被告手持染血的生果刀走出房間，胞弟則倒臥血泊。被告叫黃報警，並指胞弟先用刀刺他。隨後被告清洗雙手和生果刀，因見警察仍未到場，便打算到警署自首，著黃好好照顧母親，及通知酒樓主管他不能再工作。當被告換好衣服準備出門，警察已趕到現場。

案發後警方帶走單位兩兩名女子協助調查。(資料圖片)

母親指幼子怕房間被母佔用而沒有搬走

控方又讀出卜母姚劉敬的供詞，姚表示她於80年代從內地來港，案發時與長子（被告）、次子（死者）同住，她因高血壓、糖尿病、記憶力差，要定期到醫院覆診。她指，次子妻兒亦曾住在單位，後來申請得公屋後搬走，次子因擔心母親搶走他的房間，繼續居於涉案單位。

指兩兄弟很少溝通故未見二人爭執

姚形容，長子脾氣較好，從不向她大聲說話，亦會給她錢買零食，又會帶她看病，相反幼子脾氣較差，即使同住也甚少與她對話，她生病時也不會關心。兩兄弟在家裡也很少溝通，故未見過二人爭執。

幼子曾稱因電線鬆脫才斷電

案發當晚，姚指家中停電，幼子檢查電源總掣稱只是電線鬆脫，但長子房間依然沒電。長子夫婦返家發現睡房停電，便找幼子理論，幼子大聲表示被告沒有交電費，當然沒有電源供應；長子則指，胞弟過往一家四口住在單位內，他也是支付了一半電費，不曾向胞弟收取分毫。兩人大打出手，期間幼子將被告拉入房間。當長子再踏出房間時，姚見到幼子倒臥地上，便問長子是否打傷或殺了弟弟。長子只叫她報警。

姚的口供最後提到，對於長子被捕感到心痛，她並不關心幼子，因為她甚麼都幫不上，只希望長子能夠儘早獲釋，外出工作。

案件編號：HCCC118/2021