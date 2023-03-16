機場系統故障大混亂航班延誤　專家指後備系統差　議員批應早交代

香港國際機場離境大堂登機系統今早（16日）發生故障，大批旅客未能登機，離境大堂大排長龍。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，今次事件影響旅客出遊，同時亦反映機場後備系統未能發揮作用，有需要檢討以避免再發生同類事件。有立法會議員亦指，機管局應盡快交代今次出錯的原因，以釋除公眾疑慮。



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香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，系統測試後出現問題並不罕見，但大型機構都會有後備系統，倘出現問題時啟用，將問題的影響減少。而今次事件中，機管局雖然指已即時啟動緊急應變機制，惟方保僑認為即使機管局有啟用後備系統，但受影響旅遊及航班延誤已反映其成效不彰。

方保僑認為影響旅遊及航班延誤影響旅遊及航班延誤反映了機場後備系統的效用不大，有需要檢討後備系統的運作及兩個系統的接駁。（資料圖片 / 高仲明攝）

他續以去年轉數快系統死機作比較，指出銀行業星期六、日較少人上班，測試時即使出錯亦可以影響減少，惟機場的情況不一樣，全天候24小時無間斷運作，所以一個當系統出錯時可以頂替的後補系統就至關重要。他認為機管局有需要檢討後備系統的運作及兩個系統的接駁，以避免下次再發生同類事件。

方保僑亦認為，應有一個流程，在連後備系統都未能運作時將影響減少。他指出，今日機管局在處理問題期間，安排受影響之航空公司及旅客使用其他登記櫃位及北面離港大堂，但應變措施可以更為完善，例如當系統出現問題時，機場工作人員以短時間引導旅客到未受影響的登記行段或大堂，而非大量旅客在原地等候。

陳恒鑌指機管局應交待今次出錯的原因，以解除大眾的疑慮。。(張浩維攝/資料圖片)

立法會議員陳恒鑌亦認為｜機場正常而言應有後備系統，今次事件中有沒有發揮其功用是很值得關注，他解釋指後備系統應是一直在待命模式，當主系統一出問題便馬上切換，他又指機管局應更主動交代今次出錯的原因，以釋除大眾的疑慮。