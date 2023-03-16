機場系統故障大混亂航班延誤 專家指後備系統差 議員批應早交代
撰文：馬煒傑
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香港國際機場離境大堂登機系統今早（16日）發生故障，大批旅客未能登機，離境大堂大排長龍。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，今次事件影響旅客出遊，同時亦反映機場後備系統未能發揮作用，有需要檢討以避免再發生同類事件。有立法會議員亦指，機管局應盡快交代今次出錯的原因，以釋除公眾疑慮。
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香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，系統測試後出現問題並不罕見，但大型機構都會有後備系統，倘出現問題時啟用，將問題的影響減少。而今次事件中，機管局雖然指已即時啟動緊急應變機制，惟方保僑認為即使機管局有啟用後備系統，但受影響旅遊及航班延誤已反映其成效不彰。
他續以去年轉數快系統死機作比較，指出銀行業星期六、日較少人上班，測試時即使出錯亦可以影響減少，惟機場的情況不一樣，全天候24小時無間斷運作，所以一個當系統出錯時可以頂替的後補系統就至關重要。他認為機管局有需要檢討後備系統的運作及兩個系統的接駁，以避免下次再發生同類事件。
方保僑亦認為，應有一個流程，在連後備系統都未能運作時將影響減少。他指出，今日機管局在處理問題期間，安排受影響之航空公司及旅客使用其他登記櫃位及北面離港大堂，但應變措施可以更為完善，例如當系統出現問題時，機場工作人員以短時間引導旅客到未受影響的登記行段或大堂，而非大量旅客在原地等候。
立法會議員陳恒鑌亦認為｜機場正常而言應有後備系統，今次事件中有沒有發揮其功用是很值得關注，他解釋指後備系統應是一直在待命模式，當主系統一出問題便馬上切換，他又指機管局應更主動交代今次出錯的原因，以釋除大眾的疑慮。