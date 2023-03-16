簡約公屋｜調查指六成市民認為不符成本效益　民主黨批欠討論時間

立法會財務委員會將於周五(17日)審議簡約公屋撥款。民主黨今日(16日)公布調查結果，發現有近六成市民認為簡約公屋造價不符成本效益，逾半市民認為比起興建簡約公屋，不如加快興建傳統公屋。



民主黨主席羅健照認為，調整結果發現市民希望有更好居住環境，而且更傾向由政府直接興建傳統公屋。他認為政府應予更多時間和空間讓市民討論，更深入掌握民意。



民主黨早前以電話訪問803人，了解公眾對簡約公屋的意見，結果發現有近6成市民同意簡約公屋不符成本效益，逾半人同意應投放資源興建傳統公屋更好。不過，逾半受訪者認為即使交通及生活設施未如理想，仍覺得可入住簡約公屋，反映住屋的需求已蓋過對其他設施的要求。

莫建成認為通過機會大 望下批簡約公屋可降成本

民主黨副主席莫建成認為，立法會財委會將審議第一批簡約公屋撥款，相信如無意外會通過，希望政府在第二批簡約公屋申請撥款前，可了解市民的看法，了解如何減低成本。

民主黨副主席莫建成希望政府在第二批簡約公屋申請撥款前，可減低簡約公屋的成本。(梁晉穎攝)

對於有受訪者認為居民會入住欠配套的簡約公屋，主席羅健熙認為市民有自己的判斷，他覺得可能有市民居住情況差，會想更快有屋可住，不過他認為受訪者整體覺得，興建傳統公屋會比簡約公屋好。

他提到啟德簡約公屋選址引起大爭議，認為該區反對簡約公屋興建的居民都不是想「情緒勒索」，但指當前環境難反對，「連喺當區住嗰位(立法會)議員都無啦啦收貨。」

羅健熙認為，政府可以在處理上做得更好，例如社區隔離設施改建為臨時房屋，「隔離設施能本身有廁所，點解唔可以用？」他亦認為，政府今次推行簡約公屋時，欠缺讓市民討論的空間，「政府由公布選址到比立法會傾，只有10日時間。」他指可能有很多市民都有更好的想法，「好可惜我地無討論時間。」

民主黨主席羅健熙就指政府今次推行簡約公屋，欠缺讓市民討論的時間。(梁晉穎攝)

感現屆政府缺討論空間 區選暫未有具體計劃

被問到是否缺少議會空間，令政府聽取民意，羅健熙認為問題不在於有議會空間討論與否，而是政府想盡快推政策，「政府好快想去做嗰時，個討論空間就會壓縮。」他提到上屆政府都有進行過土地大辯論，時間都有三至四個月，「當然土地大辯論係一個大辯論，所以要嘅時間更加長。」

他認為當日土地大辯論可容許社會不同人士發表意見，但今次簡約公屋，社會未有經過討論，政府未有讓市民決定，「咁咪唔理想囉」。他建議政府在將來應開放讓大家討論，而不是像「快刀斬亂麻」般推行政策。

對於政府在早前有指會有新區議會選舉方案，羅健熙指未有實質方案時，民主黨都難以決定，惟希望區議會選舉仍令最多市民可以投票決定議員數量。