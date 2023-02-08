簡約公屋｜立法會通過計劃　啟德居民批硬推：扭曲、污名化居民

簡約公屋爭議不斷，立法會工務小組委員會今日（8日）在無反對票下，通過首批4個簡約公屋項目，當中包括涉及10,700伙的啟德世運道項目，將會交由財務委員會審議。啟德居民今日隨即發聲明指，對立法會通過項目表示「極度失望」，批評政府官員拒絕落區與當區居民會面，卻隔空在社交平台發表帖文，「扭曲居民意思」、「污名化居民」，直斥當局硬推計劃，令啟德規劃「言而無信」。



▼2月2日 啟德私樓業主召居民大會 促政府擱置當區建簡約公屋▼



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啟德居民表示，對立法會工務小組委員會會早上通過包括啟德世運道在內的4個簡約公屋項目，表示極度失望，批評政府只在8日前公布該區將興建1萬個簡約公屋單位，居民已隨即向政府發出兩封公開信提出反對，更在短短數日內，收到逾1.6萬個簽名反對當局的計劃，惟司局長一直拒絕落區，與居民會面商討。

啟德居民又批評，政府連番的言論「扭曲居民意思」，並「隔空在社交平台污名化居民，硬推計劃」，並重申居民立場，包括在該區興建簡約公屋會令啟德作為第二個核心商業區，以及香港的發展拖延逾7年，而項目亦是浪費公帑，直斥當局在啟德的規劃「言而無信」，將會嚴重影響投資者對港府政策的信心。

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▼簡約公屋啟德世運道選址▼



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▼簡約公屋八幅土地選址▼

