六旬食客涉姦女侍應　被告指事主自願過程不足一分鐘　裁強姦罪成

被指有黑社會背景的六旬漢，疑認識一名食肆女侍應後常毛手毛腳。女侍應工作期間疑嗅到大麻味感不適，六旬漢涉藉詞送她回家後把她強姦。六旬漢否認強姦罪，與警方的會面錄影更稱與女侍應相識不久已「攬攬錫錫」，強調「一個男人同女人，有無feel，感覺到」，堅稱女方自願性交，又指歷時不到一分鐘。陪審團今（16日）在高等法院退庭商議，以7比2大比數裁定被告強姦罪成，法官把案件押後至4月19日判刑，待索取事主的創傷報告，被告期間須還柙。



被告江偉民（61歲），被控於2020年4月15日強姦X（案發時約40歲)。

被告江偉民在高等法院被裁定強姦罪成。（資料圖片）

忌憚被告黑社會身份被騷擾沒有反抗

控方案情指，X於案發時在一間食肆工作，因被告是食肆熟客而認識，X從同事口中聽聞被告疑有黑社會背景。X作供時指，被告案發前已常對她毛手毛腳，甚至摸她臀部，她因忌憚被告的黑社會身份，被騷擾都沒有反抗。

X疑嗅到大麻味感不適

2020年4月14日，有熟客生日在食肆請朋友食飯，下午5、6時客人陸續到達，被告亦到場。X工作一段時間後，嗅到一陣怪味，後來感不適和頭暈，之後失去力氣，需坐下休息，又聽到有人指怪味為大麻。她一度身體好轉繼續工作，之後又覺頭暈，最後夬定回家，被告卻強行上其的士並要送她回家。

被告到X家即把女方推落床強姦

X稱回家後遭被告推在床上脫去衣服，X不斷叫「唔好」，但未獲理會。其後，她感到有人吻她的胸，並撫摸及用手指插其私處。X繼而遭被告強姦，期間被抱在被告大腿上，之後又放回床上。早上6時許，X醒來後洗澡，稍後上班，途中致電一名男性朋友，告知對方被強姦。對方建議她報警，X擔心報警會影響到食肆及會失去工作。她回食肆後告知同事和老闆，最後由同事陪同下報案。

被告稱與X相識不久即攬攬錫錫

被告被捕後的在與警方的錄影會面稱，他已婚並育有子女。他結織X後，和X交換電話號碼並有透過訊息聯絡。他又指和X認識3至4天後，兩人便「攬攬錫錫」。

歷時不到一分鐘沒有使用安全套

案發當日他送身體不適的X回家，X到家後表示無恙，他便吻X的咀，X亦有反應，兩人繼而性交。被告又指，感到快要射精時，便即結束該次性行為及離開X的身體，又指其陽具插入至完事不足1分鐘，期間沒有使用安全套。

被告稱感覺到有feel

被告稱他清潔後表示要離開，X聽罷曾謂：「唔係啩？」被告認為X想他陪伴多一點時間。他否認有強姦X，又強調「一個男人同女人，有無feel，感覺到。」若「無Feel」，兩人不會在認識數天便「攬攬錫錫」。

案件編號：HCCC348/2020