六旬食客涉姦侍應　被告稱與事主有feel　完事後想走遭問：唔係啩

六旬漢涉姦食肆女侍應案，今（9日）在高等法院續審，控方播放被告被捕後的錄影會面。被告稱案發前數星期認識事主，之後有透過訊息聯絡。他續指，和事主認識不久，兩人便「攬攬錫錫」案發當晚送事主回家後，他親吻時對方亦有反應，被告強調是：「一個男人同女人，有無feel，感覺到。」若「無Feel」，不會在認識數天便「攬攬錫錫」。惟他指他完事後即走，對方即說：「唔係啩。」疑事主想他多留一會。



被告江偉民（61歲），被控於2020年4月15日，在香港強姦X(案發時約40歲）

被告江偉民否認一項強姦罪。（資料圖片）

相識數天已互摸對方敏感部位

被告在錄影會面透露已婚，並育有子女。案發前約4星期結織事主X。兩人交換電話號碼，其後有透過訊息聯絡。他形容和X屬朋友，「傾得埋」。他指和X認識3至4天後，兩人便「攬攬錫錫」，更曾互相摸對方的敏感部位，但未有發生性行為。

親吻X覺對方有反應

於2020年4月14日晚，被告到X工作的餐廳。因X感不適，被告在凌晨時分送X回家。 X扺家後入房，上半身躺在床上，被告便問她情況，X表示已無恙。此時，被告吻X的咀，對方亦有反應。被告繼而協助她脫衣，他則把自己的褲子脫至約膝頭位置，然後與X發生性行為。

完事離開X說唔係啩

被告指，他感到快要射精時，便即完結其性行為，並指全程不足1分鐘，期間他未有使用安全套。被告清潔後表示要離開，X聽罷謂：「唔係啩？」被告認為X想他陪伴多一點時間。

被告否認強姦X，強調：「一個男人同女人，有無feel，感覺到。」否則他同X搭的士返家時，X可以趕走他。

案件編號：HCCC348/2020