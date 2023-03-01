六旬食客涉姦女侍應　事主聞被告黑社會身份　曾被摸臀亦沒有反抗

六旬漢涉姦食肆女侍應案今(1日)在高等法院續審，女事主X出庭作供，她指被告為其工作食肆的熟客，在強姦事件發生前，被告已經常對她動手動腳，甚至會摸她臀部。她因忌憚被告的黑社會身份，怕「落佢面」，及「唔知(佢)會對我做啲咩」，有數次被騷擾都沒有反抗。案發當日，她聞到疑為大麻味道而「手軟腳軟」，欲乘的士離開時，被告強行登上其的士，並堅持要送她回家。



被告江偉民（61歲），被控於2020年4月15日在香港強姦X。

被告江偉文否認強姦事主X。（資料圖片）

怕拒絕屬落佢面

事主X供稱，被告過去曾帶她到賭檔，並稱想開賭檔予X管理，又對她動手動腳，甚至會摸她臀部。X稱因被告疑為黑社會，她感到害怕，加上同場有不少男性，不敢即場拒絕被告。X擔心被告會認為她的拒絕屬「落佢面」，稱：「驚民哥唔知會對我做啲咩。」

工作期間突聞怪味感不適

及至案發當日，有熟客生日在食肆請朋友食飯。下午約5至6時，客人陸續到場，X開始工作。不久後被告亦到場，X沒有理會。她工作了一段時間後，X聞到一陣怪味，後來開始感到不適和頭暈，之後整個人失去力氣，需要坐在一旁休息。

聽到有人指怪味為大麻

同事其後前來查看X的情況，X回應感覺好了一點，同事便扶她返回餐廳，此時聽到有人指該陣怪味為大麻。X後來感到身體好轉，便叫同事沖咖啡給她，她飲用後感到較清醒，便繼續工作。

欲乘的士離開被告強行上車

不久後，X又再感到頭暈，便向同事稱想先離開。一名女熟客扶她到樓下乘車，但對方見X不適便叫她多休息一會，扶X到一旁坐下。X稱不知過了多久，有人拍醒她並叫她離開。X感到全身無力，兩位女熟客帶她到的士站候車，她一度感到不適至要坐在地下。再過一段時間，X終於登上的士。被告此時不斷說要送X回家，X多番拒絕，被告仍強行上了的士。

審訊明續。

案件編號：HCCC348/2020